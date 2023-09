Apple llança models d'Apple Watch neutres en carboni en un esforç per reduir les emissions

Apple va anunciar dimarts que introduirà versions neutres en carboni de tres dels seus models Apple Watch com a part del seu compromís de convertir-se en carboni neutre l'any 2030. Aquests nous models inclouran un logotip verd a les seves caixes per indicar la seva sostenibilitat.

La major part de la reducció d'emissions d'aquests rellotges prové de l'ús d'electricitat neta durant el procés de fabricació. Apple va revelar que 300 dels seus proveïdors també s'han compromès a utilitzar energia neta per a la producció d'Apple.

Tanmateix, la xarxa de transport d'Apple, que depenia molt dels avions, continuava sent una font important d'emissions. Per solucionar-ho, Apple té previst transportar més rellotges amb vaixells, trens i altres mètodes no aeris per reduir les emissions.

Per als tres models d'Apple Watch neutres en carboni, la meitat dels enviaments en pes es traslladaran per mètodes no aeris. Els executius d'Apple van afirmar que aquest canvi ajudarà a reduir el consum de combustible i a generar menys emissions de carboni.

Mitjançant aquest mètode de transport, Apple pretén tenir emissions més baixes que els models de rellotges anteriors. Per a les emissions restants, l'empresa comprarà compensacions de carboni per garantir la neutralitat de carboni.

L'Apple Watch Series 9, l'Apple Watch SE i l'Apple Watch Ultra 2 amb el nou logotip verd tindran emissions significativament més baixes en comparació amb els productes anteriors. En particular, la nova Sèrie 9 d'alumini més respectuosa amb el clima amb una banda de bucle esportiva tindrà 8.1 kg (18 lliures) d'emissions restants després dels canvis d'Apple.

A més, Apple està treballant per utilitzar més materials reciclats als seus productes. Els nous rellotges inclouen aliatges personalitzats d'alumini i titani fets amb materials reciclats, així com bateries que contenen només cobalt reciclat. Apple té previst ampliar aquestes pràctiques sostenibles a més dels seus productes en el futur.

Malgrat el canvi cap a la sostenibilitat, Apple va destacar que les versions neutres en carboni dels seus rellotges tindran el mateix preu que els models estàndard. L'empresa pretén fer que aquests canvis siguin factibles i replicables per a altres empreses.

