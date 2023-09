Apple presenta FineWoven Material per a iPhone 15 i Apple Watch Bands

By

Apple ha anunciat la introducció d'un nou material premium per a les bandes d'Apple Watch i els estoigs de l'iPhone 15 anomenat FineWoven. Aquest material substitueix les ofertes de cuir anteriors que han anat disminuint en qualitat. La decisió de canviar de material també va ser impulsada per la important petjada de carboni associada a la producció de cuir a escala d'Apple.

FineWoven és un material microtwill fet d'un 68 per cent de material reciclat postconsum. Té una textura suau i semblant a la camussa, que proporciona una sensació còmoda per a les corretges d'Apple Watch. Les bandes estaran equipades amb tancaments d'enllaç magnètic i sivella moderna per a més comoditat i seguretat.

Pel que fa a les carcasses de l'iPhone 15, FineWoven admetrà l'ecosistema MagSafe d'Apple, permetent als usuaris connectar fàcilment carregadors magnètics, carteres i altres accessoris. Això garanteix la compatibilitat amb l'ecosistema d'Apple alhora que ofereix una alternativa més sostenible a la pell.

Molts clients han expressat la seva insatisfacció amb la disminució de la qualitat dels estoigs de pell de vaca d'Apple. Tanmateix, s'espera que els fabricants de tercers omplin aquest buit proporcionant estoigs de cuir barats o alternatives de major qualitat que justifiquen un preu superior.

El material FineWoven aporta un enfocament nou als estoigs de tela, ja que Google va eliminar gradualment les seves seleccions de funda de tela i les va substituir per opcions de silicona. La incursió d'Apple en els estoigs de tela presenta una oportunitat emocionant perquè els usuaris experimentin una nova aparença.

