El nou iPhone d'Apple per canviar a USB-C: el que necessiteu saber

Apple anunciarà el seu darrer iPhone en el seu esdeveniment anual de tardor el 12 de setembre. Un dels canvis destacats esperats és el canvi del connector Lightning a USB-C. Tot i que aquest canvi pot causar algunes molèsties als usuaris, s'imposa per una nova normativa de la Unió Europea que exigeix ​​que els dispositius electrònics estiguin equipats amb ports USB-C per al 2024.

El pas a USB-C té com a objectiu millorar la comoditat del consumidor i reduir els residus electrònics. Amb l'interruptor, els usuaris podran utilitzar el mateix carregador per als seus auriculars iPhone, MacBook, Nintendo Switch i Beats. Això significa que menys cables acabaran als abocadors, ja que els usuaris ja no hauran de substituir el seu carregador amb cada compra de dispositiu nou.

Tanmateix, el canvi a USB-C significa que els usuaris que actualment confien en connectors Lightning hauran d'invertir en nous carregadors USB-C. Això pot comportar despeses addicionals per als consumidors, especialment si necessiten diversos carregadors per a diferents ubicacions o dispositius.

Malgrat els inconvenients inicials, s'espera que la transició a USB-C beneficiï els usuaris a llarg termini. Agilitzarà el procés de càrrega de diversos dispositius i contribuirà a reduir els residus electrònics.

Tot i que Apple pot beneficiar-se de les vendes de nous carregadors USB-C, l'objectiu general és complir amb la normativa de la UE i oferir una experiència de càrrega més estandarditzada per als consumidors. El canvi s'alinearà Apple amb altres grans empreses tecnològiques que ja han adoptat USB-C com a estàndard universal.

Malgrat la molèstia temporal, el canvi a USB-C és, en definitiva, un canvi positiu que millorarà la comoditat i contribuirà a un futur més sostenible per als dispositius electrònics.

