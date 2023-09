L'iPhone 15 Pro Max ara comença a 1,199 dòlars amb 256 GB d'emmagatzematge

L'iPhone 15 Pro Max ha sofert alguns canvis importants, i amb aquests canvis arriba un nou preu inicial de 1,199 dòlars per al model de 256 GB. El Pro Max de l'any passat va començar a 1,099 dòlars, però només tenia 128 GB d'emmagatzematge. El nou iPhone ofereix més emmagatzematge, però a un preu més elevat.

Apple llançarà l'iPhone 15 Pro i 15 Pro Max el 22 de setembre, amb les comandes anticipades a partir d'aquest divendres. Fa mesos que circulen els rumors que Apple augmentaria el preu a causa dels canvis de línia, com ara la introducció d'un marc d'aliatge de titani raspallat i bisells més prims. El nou iPhone 15 Pro Max també inclou un SoC A17 més ràpid amb GPU integrada que admet el traçat de raigs.

És important tenir en compte que el preu de 1,199 dòlars per al model de 256 GB no és un augment de preu, ja que Apple va cobrar la mateixa quantitat per la mateixa capacitat d'emmagatzematge l'any passat. Tanmateix, l'opció de preu més baix amb 128 GB d'emmagatzematge ja no està disponible.

A més dels canvis de preu i d'emmagatzematge, Apple també ha fet algunes altres actualitzacions notables als seus iPhones. La companyia finalment ha substituït el port Lightning envellit per ports USB-C als seus telèfons, inclosos els AirPods Pro. El port USB-C admet l'estàndard USB 3 més ràpid amb velocitats de transferència de fins a 10 Gbps. Tanmateix, els usuaris hauran de comprar un cable USB 3 tipus C per separat.

A més, la sèrie iPhone 15 ara admet la càrrega Qi2, que és el nou estàndard de càrrega d'Apple basat en la seva pròpia càrrega MagSafe. Els models Pro també han substituït l'antic interruptor d'anell/vibració per un botó d'acció personalitzable, similar al que es troba als telèfons de la sèrie Apple Watch Ultra.

Al costat de l'iPhone 15 Pro i 15 Pro Max, Apple també ha anunciat els models d'iPhone 15 i 15 Plus. Aquests models presenten la Dynamic Island i hereten els xips A16 Bionic dels models Pro de l'any passat. Els preus inicials de l'iPhone 15 i 15 Plus segueixen sent els mateixos que l'any passat, 799 i 899 dòlars respectivament.

En general, el nou iPhone 15 Pro Max té un preu inicial més elevat, però ofereix més emmagatzematge i una sèrie de noves funcions i millores en comparació amb el seu predecessor.

Fonts:

- The Verge