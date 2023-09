Apple es prepara per presentar la línia d'iPhone 15 enmig de les preocupacions i la competència d'accés al mercat de la Xina

Es preveu que Apple llanci avui la seva nova línia d'iPhone 15, alhora que s'enfronta a reptes al mercat xinès i a una major competència. L'iPhone va representar més de la meitat de les vendes d'Apple l'any passat, però les restriccions d'accés al mercat a la Xina representen una amenaça per a l'empresa. A més, Apple haurà de lluitar amb Huawei Technologies, el seu principal rival al mercat de telèfons intel·ligents premium de la Xina fins que els controls d'exportació dels Estats Units hagin alterat el negoci de telèfons de Huawei. La setmana passada, Huawei va llançar el Mate 60 Pro, un telèfon de gamma alta que utilitza xips de fabricació xinesa, potencialment en violació de les restriccions comercials imposades pel govern dels EUA.

En un esforç per guanyar un avantatge sobre Apple, Huawei ha incorporat funcions addicionals com les trucades per satèl·lit utilitzant la xarxa recolzada pel govern de la Xina. Tot i que la línia actual d'iPhone d'Apple inclou capacitats de satèl·lit, només estan pensades per a situacions d'emergència. És probable que Apple es concentri en la seva nova línia de productes durant el seu esdeveniment d'avui a la seu d'Apple Park, amb el canvi principal per als clients que serà un canvi dels cables de càrrega "Lightning" propietaris d'Apple a USB-C, complint amb la normativa europea. Els analistes prediuen que Apple posicionarà aquest canvi com una actualització, aprofitant les velocitats de dades més ràpides per transferir vídeos d'alta qualitat gravats als iPhones.

Els analistes també esperen que Apple introdueixi noves funcions com ara una tecnologia de càmera "periscopi" per millorar les capacitats de zoom, xips actualitzats i estoigs de titani. La pregunta principal és si aquestes funcions es reservaran per a un nou dispositiu de gamma alta o si també es faran actualitzacions més petites als models més barats. Els experts preveuen que Apple augmentarà el seu preu mitjà per telèfon venut per augmentar els ingressos, però encara no se sap si els preus augmentaran de manera general o es limitaran a les versions premium. Malgrat la caiguda del mercat mundial de telèfons intel·ligents, Apple va experimentar el menor descens dels enviaments entre els principals fabricants de telèfons intel·ligents durant el segon trimestre d'aquest any. No obstant això, el mercat en conjunt encara s'enfronta a condicions difícils.

Els observadors també estaran pendents de qualsevol indici sobre els plans d'Apple en el camp de la intel·ligència artificial generativa. L'empresa s'ha enfrontat a consultes sobre les seves intencions respecte a aquesta tecnologia, però fins ara hi ha hagut pocs suggeriments. Es manté l'especulació sobre si Apple mostrarà una forma avançada de Siri o oferirà informació sobre els seus esforços de recerca i desenvolupament en aquesta àrea.

