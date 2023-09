L'arribada de l'iPhone 15: què esperar

Apple ha presentat el seu telèfon d'última generació, l'iPhone 15, al seu esdeveniment "Wonderlust" a Cupertino. El dispositiu conserva moltes funcions familiars, com ara el tall de Dynamic Island, ara disponible a tota la línia. Tanmateix, una de les incorporacions més destacades és el port actualitzat: USB-C.

Aquest moviment d'Apple marca un canvi cap a l'estandardització dels connectors, impulsat en part per la legislació de la UE. Tot i que Apple pot no haver estat inicialment entusiasmat amb el canvi, finalment és un desenvolupament positiu per als consumidors. El port Lightning, introduït fa més d'un any, s'està eliminant gradualment, amb la línia de l'iPad ja fent la transició al connector estandarditzat.

També s'ha millorat la funció Dynamic Island, que ara inclou informació de la companyia aèria. L'iPhone 15 compta amb una pantalla Super Retina XDR, disponible en 6.1 polzades i 6.7 polzades per al model Plus. La seva càmera principal té 48 megapíxels impressionants i utilitza la agrupació de píxels per produir imatges d'alta resolució de 24 megapíxels. A més, el telèfon ofereix un zoom millorat amb "qualitat òptica" de teleobjectiu de 2x per a fotos més nítides.

S'han incorporat capacitats d'aprenentatge automàtic a l'iPhone 15. Pot detectar automàticament la presència d'una persona o mascota (específicament gats i gossos) al marc i aplicar l'efecte bokeh en conseqüència. El mode Smart HDR també s'ha millorat, utilitzant la detecció de profunditat a la càmera frontal per diferenciar millor els objectes i proporcionar un espectre de colors més vibrant.

Sota el capó, el dispositiu funciona amb el nou xip biònic A16, que inclou una GPU de sis nuclis. També compta amb la tecnologia Ultra Wideband, que millora la funcionalitat FindMy, similar a l'Apple Watch Series 9.

Altres millores notables inclouen l'aïllament de veu millorat per minimitzar el soroll ambiental, així com una nova funció de servei al costat de la carretera per a la connectivitat per satèl·lit, desenvolupada en col·laboració amb AAA. L'iPhone 15 està disponible en groc, verd, blau, negre i rosa.

Fonts: Apple