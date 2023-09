iOS 17 d'Apple: què esperar de la darrera actualització de l'iPhone

La propera actualització d'iOS 17 d'Apple està preparada per aportar canvis significatius al vostre iPhone. La darrera versió del programari per a telèfons intel·ligents d'Apple inclou actualitzacions d'aplicacions com Missatges, Telèfon, FaceTime i Salut, juntament amb la introducció d'una nova funció anomenada StandBy. Tanmateix, és important tenir en compte que iOS 17 només estarà disponible per a iPhone Xs o models més nous.

Entre les actualitzacions notables d'iOS 17 hi ha millores a l'aplicació Telèfon. Apple està introduint Contact Posters, targetes de contacte personalitzables que apareixen quan truqueu, envieu missatges o en FaceTime a algú. Aquestes targetes de contacte es poden personalitzar amb fotos, Memojis o text, permetent un toc més personal. A més, Live Voicemail transcriurà els missatges de la bústia de veu en temps real a mesura que la persona que truca deixi un missatge, facilitant la selecció de trucades i recollint missatges importants.

L'aplicació Missatges també rebrà una actualització amb l'addició d'una funció de registre. Aquesta funció us permet informar a un amic o familiar quan aneu a una destinació específica. Si trigueu més del previst o aneu fora de pista, Check In us enviarà una notificació per assegurar-vos que tot està bé.

Els usuaris de FaceTime estaran encantats de saber que iOS 17 introdueix la possibilitat de deixar missatges de vídeo per a trucades perdudes. Aquesta funció permet als usuaris comunicar-se mitjançant vídeo encara que el destinatari no respon a la trucada.

Una de les addicions úniques a iOS 17 és el mode d'espera. Aquesta funció converteix el vostre iPhone en una pantalla intel·ligent quan es carrega i es col·loca al costat. Permet un accés fàcil a widgets, notificacions i trucades.

Pel que fa a la salut mental, Apple està introduint una nova funció anomenada Salut mental a l'aplicació Salut. Aquesta funció ajuda els usuaris a fer un seguiment del seu benestar mental permetent-los registrar el seu estat d'ànim i identificar els factors que poden afectar-lo. Els usuaris també poden completar avaluacions de salut mental i compartir la informació amb el seu metge per buscar tractament si és necessari.

En general, iOS 17 ofereix diverses actualitzacions i funcions interessants per millorar l'experiència de l'usuari de l'iPhone. S'espera que el programari estigui disponible el 12 de setembre.

