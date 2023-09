La planta de xips d'Arizona de TSMC no eliminarà la dependència de la fabricació de silici a l'estranger

Una nova planta de xips que està construint TSMC a Arizona ha despertat il·lusió per l'augment de la producció de xips als EUA, especialment per a Apple. Tanmateix, els experts adverteixen que aquest moviment no eliminarà completament la dependència de l'empresa en la fabricació de silici a l'estranger.

Segons els experts, tot i que els xips es fabricaran als Estats Units, encara caldrà enviar-los de tornada a Taiwan per al seu muntatge complet. Els enginyers de TSMC i antics empleats d'Apple revelen que les tècniques d'envasament avançades, crucials per al procés de muntatge final, no estan fàcilment disponibles en altres llocs sense una cadena de subministrament robusta.

Tot i que TSMC no té previst construir una instal·lació d'envasament de xips als EUA a causa dels alts costos, es creu que la planta d'Arizona no produirà prou xips per justificar la construcció d'una instal·lació d'envasament avançada a la regió.

Els analistes han plantejat la seva preocupació sobre les implicacions geopolítiques de la fàbrica d'Arizona. Dylan Patel, l'analista en cap de SemiAnalysis, assenyala que a causa del requisit d'enviar els xips a Taiwan per envasar-los, la instal·lació pot no ser tan efectiva en temps de tensió geopolítica o guerra.

Hi ha la possibilitat que Apple pugui utilitzar la instal·lació per fabricar certs xips de poca importància que es poden empaquetar mitjançant processos disponibles fora de Taiwan. No obstant això, com que Apple depèn en gran mesura del mètode de paquet de fan-out integrat de TSMC, que la companyia només utilitza en grans volums, encara no està clar quanta producció es pot traslladar a Arizona.

Tot i que la planta de xips TSMC Arizona, sens dubte, contribuirà a augmentar la producció de xips als EUA, és important tenir en compte que no eliminarà completament la necessitat de fabricar silici a l'estranger per a Apple.

Fonts: The Information, SemiAnalysis