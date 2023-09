Esdeveniment de llançament de Wonderlust d'Apple: iPhone 15, AirPods amb USB C i nous rellotges Apple

Apple celebrarà el seu tan esperat esdeveniment de llançament de Wonderlust que mostrarà una gamma de nous productes. L'esdeveniment tindrà lloc a les 10:30, hora índia, a la seu d'Apple a Cupertino. Wonderlust, tal com el defineix Urban Dictionary, significa "El desig d'estar en un estat constant de meravella", que s'alinea amb l'objectiu d'Apple de mantenir sorpresos i sorpresos als seus usuaris.

Un dels moments destacats de l'esdeveniment serà el llançament de la nova línia d'iPhone, que inclou quatre models: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. S'espera que aquests nous iPhones tinguin tecnologia avançada i un rendiment millorat, per satisfer les necessitats dels entusiastes d'Apple.

A més dels iPhones, també s'espera que Apple presenti la propera generació d'Apple Watch Series 9. No obstant això, no s'esmenta cap Apple Watch Ultra o Apple Watch SE aquest any, cosa que suggereix que el focus se centrarà en el vaixell insígnia Series 9. model.

Per a aquells que vulguin veure l'esdeveniment Wonderlust, hi ha diverses opcions disponibles. Els usuaris poden visitar el lloc web d'Apple i navegar a la pàgina d'esdeveniments d'Apple per veure la transmissió en directe directament. Alternativament, l'esdeveniment també es retransmetrà a la pàgina oficial de YouTube d'Apple, una plataforma que l'empresa fa servir per a esdeveniments en directe durant diversos anys.

Una altra opció és veure l'esdeveniment a través de l'aplicació Apple TV, que s'espera que inclogui la llista de l'esdeveniment de llançament de l'iPhone 15, proporcionant una experiència perfecta als usuaris.

L'esdeveniment de llançament de Wonderlust d'Apple promet aportar nous productes i funcions interessants al mercat. Tant si es tracta de l'esperat iPhone 15 com de l'Apple Watch Series 9 millorat, els entusiastes d'Apple tenen una delícia.

