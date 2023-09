Apple guanya l'apel·lació en el repte de patents contra la corefotònica

En un desenvolupament recent, Apple Inc. ha recuperat amb èxit el repte d'una patent de càmera de telèfon mòbil de Corephotonics Ltd. La patent en qüestió permet als usuaris capturar retrats amb un subjecte nítid sobre un fons borrós. El Tribunal d'Apel·lacions dels Estats Units per al Circuit Federal va dictaminar dilluns que la Junta de Judici i Apel·lació de Patents (PTAB) havia rebutjat injustament l'atac d'Apple a Corephotonics basant-se en un error tipogràfic que cap de les parts considerava significatiu.

La decisió del Circuit Federal es va basar en que el PTAB no va explicar prou la importància de l'error tipogràfic en la seva sentència. Aquest error, juntament amb altres errors independents identificats pel PTAB, van influir en la decisió inicial de la junta de rebutjar el desafiament d'Apple.

La victòria d'Apple a l'apel·lació permet ara a l'empresa continuar la seva batalla legal contra Corephotonics per la validesa de la patent. Aquesta és una victòria important per a Apple, ja que un resultat favorable podria alliberar l'empresa de pagar les tarifes de llicència a Corephotonics o d'enfrontar-se a qualsevol altra repercussió legal relacionada amb la patent.

L'ús del mode retrat, amb un subjecte nítid i un fons borrós, s'ha fet cada cop més popular a la fotografia de telèfons intel·ligents. La tecnologia que hi ha darrere d'aquesta funció implica una combinació de maquinari i programari que permet als usuaris aconseguir fotos d'aspecte professional amb facilitat. Apple, coneguda per la seva innovació en la tecnologia dels telèfons intel·ligents, ha estat a l'avantguarda d'aquesta tendència amb el seu mode Retrat, que ha estat rebut positivament pels usuaris.

Aquest darrer desenvolupament en la batalla legal d'Apple amb Corephotonics posa de manifest la intensa competència i la importància de la propietat intel·lectual a la indústria dels telèfons intel·ligents. Ambdues empreses lluiten pel domini en aquest mercat altament competitiu i estan disposades a defensar els seus drets de propietat intel·lectual per assegurar la seva posició.

Caldrà veure com es desenvoluparà aquesta disputa legal en els propers mesos. No obstant això, l'atractiu reeixit d'Apple suposa un pas important en els seus esforços per desafiar la validesa de la patent de Corephotonics. El resultat d'aquest cas podria tenir implicacions de gran abast per al futur de la tecnologia de càmeres per a telèfons intel·ligents.

