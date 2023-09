Presentació del nou Apple Watch Series 9

Apple ha presentat oficialment l'Apple Watch Series 9, l'última incorporació a la seva línia de rellotges intel·ligents. Una de les característiques clau de la Sèrie 9 és el nou Apple S9 SiP, que ofereix millores significatives en el rendiment i la funcionalitat.

El S9 SiP compta amb una CPU actualitzada, una GPU un 30% més ràpida i un motor neuronal de 4 nuclis. Aquestes actualitzacions donen lloc a una velocitat duplicada per a les tasques d'aprenentatge automàtic, fent que el rellotge intel·ligent sigui encara més capaç que els seus predecessors. El motor neuronal millorat també permet que les sol·licituds de Siri es processin al propi dispositiu, garantint operacions més ràpides i segures.

Una altra incorporació notable a la Sèrie 9 és el nou xip de banda ultraample. Aquest xip permet als usuaris fer ping al seu iPhone connectat i localitzar-lo, de manera similar a com funciona un AirTag. A més, la Sèrie 9 inclou una pantalla que pot ajustar els nivells de brillantor, amb un màxim de 2,000 nits i un mínim d'1 nit.

Una de les característiques més destacades de la Sèrie 9 és el gest de "doble toc". Aquest gest permet als usuaris controlar el botó principal d'una aplicació fent doble toc amb el dit polze i índex, cosa que facilita la realització de tasques habituals, com ara llançar la pila intel·ligent o respondre trucades.

Apple també ha presentat l'Apple Watch Ultra 2, que comparteix moltes de les mateixes funcions que la Sèrie 9, però ofereix capacitats de visualització encara més brillants de fins a 3,000 nits. L'Ultra 2 inclou una nova esfera de rellotge anomenada Modular Ultra, dissenyada específicament per a atletes i aficionats a l'aire lliure que necessiten coordenades GPS, informació d'elevació o mesures de profunditat de l'aigua.

Tant l'Apple Watch Series 9 com l'Ultra 2 estan disponibles per a la reserva a partir d'avui i es llançaran oficialment el 22 de setembre. La Sèrie 9 té un preu de 399 dòlars, mentre que l'Ultra 2 costa 799 dòlars. Apple també ha introduït polseres ecològiques "FineWoven" com a opció per a la sèrie Apple Watch.

Per obtenir més detalls sobre els anuncis fets durant l'esdeveniment Wonderlust d'Apple, consulteu el nostre resum complet.

