Què esperar dels nous rellotges d'Apple: Sèries 9 i Ultra 2

Apple presentarà la seva nova sèrie d'iPhone 15, així com l'Apple Watch Series 9 i l'Apple Watch Ultra 2 de nova generació al seu esdeveniment "Wonderlust". Tot i que la informació sobre l'iPhone 15 ha circulat, els nous rellotges han continuat sent en gran part un misteri. Aquí teniu què esperar dels propers rellotges d'Apple i els principals canvis que podrien aportar.

Segons un informe recent de Bloomberg de Mark Gurman, l'Apple Watch Series 9 i Ultra 2 tindran un disseny similar als models actuals, però podrien comptar amb un nou processador i diverses actualitzacions de sensors i components. Això pot incloure un sensor de freqüència cardíaca més precís, millorant les capacitats de seguiment de la condició física dels rellotges. També es rumoreja que els nous rellotges inclouran un nou xip U2, una versió actualitzada del xip de banda ultraample existent.

Per als entusiastes de l'aventura, Apple pot presentar un nou Apple Watch Ultra 2 totalment negre. El model Ultra actual és conegut per la seva carcassa de titani i la seva construcció de vidre duradora, ideal per a activitats a l'aire lliure com el senderisme i el busseig. Tanmateix, només estava disponible en un sol color, el gris. Per solucionar aquesta limitació, Apple pot oferir una versió totalment negra de l'Ultra 2.

Hi ha hagut rumors d'un redisseny important per a l'Apple Watch, similar a l'impacte de l'iPhone X a l'iPhone. Aquest rellotge redissenyat, amb una pantalla microLED, s'esperava inicialment que es llançaria el 2024. No obstant això, sembla que el seu llançament es podria retardar fins a la segona meitat d'aquesta dècada. Els analistes suggereixen que ara és probable que el microLED Apple Watch Ultra es llançarà el primer trimestre de 1 en comptes de la segona meitat del 2026 prevista anteriorment.

Tot i que la sèrie iPhone 15 ha cridat molta atenció, els nous rellotges d'Apple s'han mantingut relativament sota el radar. És possible que les Sèries 9 i Ultra 2 no difereixin significativament en aparença dels seus predecessors, però els seus processadors actualitzats, sensors millorats i la possible introducció d'un Ultra 2 totalment negre probablement els convertiran en opcions atractives per als entusiastes d'Apple i els usuaris centrats en el fitness.

Fonts: Bloomberg, MacRumors