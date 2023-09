Apple Watch Series 9 i Ultra Set per a actualitzacions importants, suggereixen els informes

Un informe recent de Mark Gurman de Bloomberg ha fet llum sobre les actualitzacions previstes tant a l'Apple Watch Series 9 com a l'Apple Watch Ultra. Tot i que hi ha hagut rumors limitats sobre la nova línia d'Apple Watch, l'informe ofereix més informació sobre què esperar d'aquests dispositius.

Segons l'informe, no hi haurà canvis en quant a mida o disseny per a cap dels dos models. Tanmateix, tots dos dispositius inclouran nous materials i colors, amb èmfasi en l'ús de materials més reciclats. L'Apple Watch Ultra també introduirà una nova opció de color negre, com s'ha especulat anteriorment.

Tot i que l'informe no entra en detalls extensos, suggereix que ambdós models rebran millores en el sensor i els components interns. Això inclou una versió millorada del sensor de freqüència cardíaca, que és molt elogiada per la seva precisió. Juntament amb aquestes actualitzacions, també hi ha rumors sobre una millora de l'eficiència i la precisió del sensor.

A més, es rumorea que ambdós dispositius incorporen un nou xip de banda ultraample U2, que millorarà la capacitat de Find My dels dispositius.

Pel que fa a l'abandonament d'Apple del cuir, l'informe aclareix que només "algunes" de les seves corretges de rellotge de cuir es deixaran de fabricar. Tot i que hi ha hagut rumors sobre la transició d'Apple a un teixit compost, no és segur si aquest canvi s'implementarà completament en el proper esdeveniment d'Apple al setembre.

Mark Gurman, conegut pels seus informes precisos sobre els plans futurs d'Apple, té un sòlid historial en proporcionar informació fiable.

