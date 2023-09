Les últimes actualitzacions d'Apple Watch Series 9 i Watch Ultra 2

La sèrie Apple Watch continua millorant les seves característiques i dissenys amb cada nova generació. S'espera que l'esdeveniment d'Apple d'avui presenti l'última generació de Watch 9 i una actualització per al model Watch Ultra. Tot i que és probable que tots dos models siguin actualitzacions iteratives, hi ha diversos punts clau que val la pena esmentar.

L'actualització més important de la sèrie Apple Watch és la introducció del conjunt de xips S9, que es considera l'actualització més gran des del xip S6 utilitzat a la sèrie Watch 6. Segons els informes, el conjunt de xips S9 es basarà en el SoC A5 de 15 nm d'Apple, oferint notables guanys de rendiment i una eficiència millorada en comparació amb les generacions anteriors.

Una altra incorporació notable tant a la sèrie Watch 9 com a Watch Ultra 2 és la inclusió del xip U2 Ultra Wideband (UWB). Aquest xip proporcionarà una precisió d'ubicació superior i també s'integrarà a la propera sèrie iPhone 15 i als auriculars Vision Pro.

Pel que fa al seguiment de la salut, s'espera que Apple introdueixi un sensor de freqüència cardíaca òptic actualitzat per als Watch Series 9 i Ultra 2. Es preveu que aquest nou sensor ofereixi resultats més precisos en comparació amb el seu predecessor.

Una de les característiques que es rumoreja per al Watch Ultra 2 és una carcassa més lleugera, que es podria aconseguir mitjançant l'ús de peces impreses en 3D. S'espera que aquesta reducció de pes faci que el Watch Ultra 2 sigui més còmode de portar.

A més, s'esperen noves opcions de color tant per a la Sèrie 9 com per a Watch Ultra 2. La versió d'alumini del Watch 9 pot venir en una opció rosa, mentre que es rumorea que el Watch Ultra 2 està disponible en negre elegant i plata. També pot haver-hi opcions noves per a les corretges de rellotge, incloses les opcions de sivella teixida i magnètica.

En conclusió, l'Apple Watch Series 9 i el Watch Ultra 2 prometen diverses actualitzacions i addicions per millorar el rendiment, la precisió i l'estètica. Amb la introducció del conjunt de xips S9, el xip U2 UWB, el sensor de freqüència cardíaca actualitzat, la carcassa més lleugera i els nous colors i bandes, Apple continua millorant les seves ofertes de rellotges intel·ligents.

Definicions:

- Chipset S9: l'últim xip utilitzat a la sèrie Apple Watch, que ofereix un rendiment i una eficiència millorats.

– Xip U2 Ultra Wideband (UWB): un xip que proporciona una precisió d'ubicació superior per als dispositius.

– Sensor òptic de freqüència cardíaca: un sensor que s'utilitza per mesurar òpticament la freqüència cardíaca, que normalment es porta al canell.

– Peces impreses en 3D: Components del rellotge que es fabriquen amb tecnologia d'impressió 3D.

Fonts:

– No s'han proporcionat URL.