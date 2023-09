Apple presentarà l'iPhone 15, l'Apple Watch Series 9 i més a l'esdeveniment Wonderlust

By

L'esdeveniment de llançament molt esperat d'Apple, Wonderlust, està programat per al 12 de setembre i s'espera que aporti una gran quantitat de nous productes interessants. L'esdeveniment està programat per mostrar la tan esperada línia d'iPhone 15, juntament amb l'Apple Watch Series 9, l'Apple Watch Ultra 2 i els AirPods Pro 2.

Hi ha molta expectació al voltant de l'iPhone 15, ja que es rumoreja que Apple introduirà funcions innovadores i canvis significatius de disseny. Les fonts suggereixen que la nova línia d'iPhone inclourà tres models: iPhone 15, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Es preveu que els dispositius tinguin pantalles millorades, sistemes de càmeres avançats i una potència de processament millorada. A més, hi ha rumors sobre una funció Touch ID sota la pantalla i suport per a altes taxes d'actualització.

També s'espera que l'Apple Watch Series 9 es presenti a l'esdeveniment. Tot i que els detalls són limitats, els experts del sector especulen que el nou rellotge intel·ligent comptarà amb capacitats de seguiment de la salut millorades i una durada de la bateria millorada. A més, hi ha rumors sobre un factor de forma redissenyat i noves opcions de corretges de rellotge.

A més, l'esdeveniment mostrarà l'Apple Watch Ultra 2, que es rumorea que té una pantalla circular, similar als rellotges tradicionals. S'espera que el dispositiu es dirigeixi als entusiastes del fitness amb funcions avançades de seguiment d'entrenaments i una sèrie d'aplicacions centrades en la salut.

Finalment, s'espera que Apple anunciï els AirPods Pro 2, el successor dels seus populars auriculars sense fil. Els rumors suggereixen que els nous AirPods comptaran amb una qualitat de so millorada, cancel·lació activa del soroll i una durada de la bateria millorada.

Pel que fa als preus i la disponibilitat, els detalls probablement s'anunciaran durant l'esdeveniment. Els productes d'Apple generalment tenen un preu superior, però la companyia sovint ofereix diverses configuracions d'emmagatzematge per satisfer diferents pressupostos.

Amb l'esdeveniment Wonderlust a la volta de la cantonada, els fans d'Apple i els entusiastes de la tecnologia esperen impacients la presentació d'aquests dispositius tan esperats.

