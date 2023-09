Apple adopta la càrrega USB-C a la nova línia de productes

Apple va presentar recentment la seva darrera línia de productes, mostrant millores als seus rellotges i telèfons intel·ligents. Tot i que hi havia diverses funcions noves impressionants, el canvi més significatiu és l'adopció de la càrrega USB-C. Aquesta mesura arriba quan els legisladors europeus han ordenat que tots els dispositius tecnològics portàtils venuts al continent hagin de tenir càrrega USB a finals de l'any vinent.

L'addició d'un port USB-C a l'icònic iPhone és una sortida notable per a Apple. L'empresa, coneguda per la seva innovació, s'ha quedat per darrere d'altres rivals tecnològics en aquesta àrea. Tanmateix, en lloc de crear una versió separada del dispositiu per al mercat europeu, Apple ha optat per fer el port USB-C estàndard a tots els seus telèfons intel·ligents a tot el món.

Els consumidors han expressat el seu entusiasme per aquest canvi cap a la càrrega universal. Molts aprecien la comoditat d'utilitzar el mateix tipus de cable de càrrega per a tots els seus dispositius. Aquells que viatgen amb freqüència ho troben especialment beneficiós, ja que elimina la necessitat de portar diversos cables.

Catherine Warren, emprenedora de mitjans i tecnologia, celebra el pas cap a l'estandardització, afirmant: "Des del meu punt de vista, qualsevol cosa estàndard és bona. Aquest és un petit pas molt positiu cap a la compatibilitat que tots busquem com a consumidors".

Gay Gordon-Byrne, el director executiu del grup de pressió de consumidors Right to Repair Foundation, reconeix el valor del mandat de la UE, però es manté escèptic sobre les motivacions d'Apple. Ella suggereix que Apple pot intentar exagerar la importància d'aquest canvi, ja que estan encantats de fer qualsevol cosa que els faci semblar bé. Tanmateix, encara veu l'adopció de la càrrega USB-C com un desenvolupament positiu.

