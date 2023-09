Apple presenta el potent xip A17 Pro a l'esdeveniment anual

Apple ha sorprès els entusiastes de la tecnologia presentant el seu primer xip "Pro", l'A17 Pro, durant el seu esdeveniment anual de tardor. Amb una mida de 3 nanòmetres, l'A17 Pro és el silici mòbil més potent d'Apple fins ara, amb un impressionant 17 milions de transistors i una CPU de sis nuclis. Aquest nou xip ofereix millores importants en el rendiment en comparació amb el seu predecessor, l'A16.

Segons Apple, els dos nuclis de rendiment de l'A17 Pro són un 10 per cent més ràpids que l'A16, mentre que els seus quatre nuclis d'eficiència ofereixen un millor rendiment per watt. A més, s'informa que la GPU de 6 nuclis és un 20 per cent més ràpida que abans i introdueix funcions gràfiques avançades com ara el traçat de raigs accelerat per maquinari.

Les capacitats millorades de l'A17 Pro són especialment atractives per als desenvolupadors de jocs. Durant l'esdeveniment, Apple va anunciar que títols populars com Resident Evil 4, Resident Evil Village i The Division Resurgence arribarien a l'iPhone, mostrant el potencial de joc d'aquest potent xip.

Alguns poden preguntar-se per què Apple va triar etiquetar aquest xip com a A17 Pro. S'està especulant sobre si s'utilitzarà una versió reduïda d'aquest xip a l'iPhone 16 de l'any vinent. Aquesta decisió estratègica dóna a Apple més flexibilitat en el futur. En lloc d'haver de justificar l'eliminació de determinades funcions en un model menys car, simplement poden introduir un xip una mica més lent que encara ofereix una actualització de l'A16.

A mesura que surten més detalls de l'esdeveniment "Wonderlust" d'Apple, els entusiastes de la tecnologia anticipen amb impaciència les possibilitats que hi ha al xip A17 Pro. És evident que Apple està impulsant els límits de la innovació de silici mòbil, obrint el camí per a un rendiment millorat i una experiència d'usuari encara més immersiva.

