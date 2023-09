Apple llançarà l'iPhone 15 fabricat a l'Índia el Dia del debut de vendes globals

By

Apple Inc. està preparada per fer un canvi significatiu a la seva estratègia llançant l'iPhone 15 fabricat a l'Índia el primer dia de vendes, cosa que suposa la primera vegada que un dispositiu muntat localment estarà disponible el dia del debut mundial. Tot i que la majoria de les unitats d'iPhone 15 seguiran provinents de la Xina, aquest moviment posa de manifest les creixents capacitats de fabricació de l'Índia i l'esforç d'Apple per diversificar la seva producció més enllà de la Xina.

S'espera que l'iPhone 15 es presenti dimarts, i les vendes començaran els dies o setmanes posteriors a l'esdeveniment. La producció de l'iPhone 15 va començar el mes passat en una fàbrica del sud de l'estat de Tamil Nadu, operada pel proveïdor Foxconn Technology Group. Tot i que es poden produir lleus retards a causa dels colls d'ampolla logístics, l'enfocament d'Apple a reduir la bretxa entre les seves operacions a l'Índia i la Xina és evident.

Els incentius del primer ministre Narendra Modi per promoure la fabricació local, combinats amb l'estratègia d'Apple per reduir la dependència de la Xina enmig de les tensions comercials, han convertit l'Índia en un mercat important per als esforços de diversificació d'Apple. Abans de l'iPhone 14, només una petita fracció de la producció global d'Apple es va reunir a l'Índia, amb un retard de sis a nou mesos en comparació amb la producció de la Xina. No obstant això, el retard s'ha reduït significativament, permetent a Apple muntar el 7% dels seus iPhones a l'Índia a finals de març.

Es preveu que l'iPhone 15 sigui una actualització important del dispositiu, amb millores al sistema de càmeres a tota la gamma i als models Pro amb un processador de 3 nanòmetres millorat. Aquesta nova línia és crucial per a Apple per rejovenir les vendes, ja que la companyia va informar de la disminució de les vendes durant tres trimestres consecutius a causa de la feble demanda dels consumidors en mercats clau com els EUA, la Xina i Europa.

L'enfocament d'Apple a l'Índia s'estén més enllà de la producció, ja que la companyia va obrir les seves primeres botigues minoristes al país aquest any. Amb un mercat en ràpid creixement i vendes en augment, l'Índia es considera alhora una oportunitat de venda al detall i una base de producció important per als gadgets d'Apple a llarg termini. També s'espera que altres proveïdors, com ara Pegatron Corp. i una fàbrica de Wistron Corp. que aviat serà adquirida pel Grup Tata, muntin l'iPhone 15 a l'Índia.

