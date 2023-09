Qualcomm signa un acord amb Apple per als xips 5G fins al 2026

Qualcomm ha anunciat que ha signat un acord amb Apple per subministrar xips 5G com a mínim fins al 2026. L'acord amplia una llarga relació entre les dues empreses i assegura la posició de Qualcomm com a dissenyador líder de xips de mòdem per als dispositius telefònics d'Apple.

L'acord arriba en un moment en què Apple s'enfronta a més reptes a la Xina i busca reforçar les seves cadenes de subministrament a altres llocs. En associar-se amb Qualcomm, Apple assegura un subministrament estable de xips 5G per als seus telèfons, malgrat els seus plans per desenvolupar la seva pròpia tecnologia de mòdem.

Aquest acord amplia l'abast d'un acord de subministrament de xips anterior signat el 2019, que va seguir una llarga batalla legal entre Qualcomm i Apple. Segons el nou acord, Qualcomm subministrarà xips per als telèfons Apple que es llançaran cada any fins al 2026. El valor de l'acord no s'ha revelat, però es diu que és similar a l'acord anterior.

Mentre Apple treballa en la seva pròpia tecnologia de mòdem i va adquirir la unitat de mòdem d'Intel el 2019, la companyia no ha revelat la rapidesa amb què planeja implementar els seus propis xips. Qualcomm estima que només una cinquena part dels iPhones d'Apple utilitzaran els seus xips el 2026, però aquesta projecció pot ser conservadora, ja que les prediccions anteriors sobre el negoci de Qualcomm amb Apple han subestimat la seva col·laboració.

L'acord també reafirma l'acord de llicència de patents signat entre Qualcomm i Apple el 2019, que expirarà el 2025 però que es pot prorrogar per dos anys més. Aquesta associació és crucial per a ambdues empreses, ja que permet a Qualcomm mantenir la seva posició com a proveïdor clau d'Apple, mentre que Apple es beneficia de l'experiència de Qualcomm en disseny de xips de mòdem.

