El lloc web d'Apple Store es desconnecta abans del llançament de l'iPhone 15

El lloc web de l'Apple Store es va desconnectar temporalment el dimarts al matí, poques hores abans del llançament molt esperat de l'iPhone 15. La pàgina de destinació mostrava un missatge que indicava que el lloc web s'estava fent actualitzacions i va instar els visitants a tornar-ho a comprovar aviat. Es va mostrar un logotip d'Apple animat en blau i gris, també associat a l'esdeveniment de llançament de l'iPhone 15, juntament amb un enllaç de treball a la transmissió en directe.

El CEO d'Apple, Tim Cook, presentarà l'última versió del producte insígnia de la companyia a les 1:15 ET des del Steve Jobs Theatre d'Apple Park. Encara no està clar si la caiguda del lloc web va ser el resultat d'un interès aclaparador per l'iPhone XNUMX o si Apple està fent canvis al seu mercat en línia.

S'espera que l'iPhone 15 surti el 22 de setembre, amb tres models disponibles a diferents preus. La versió estàndard començarà a 799 dòlars, mentre que l'opció Pro Max tindrà un preu de 1,099 dòlars. Un canvi notable a l'iPhone 15 és l'adopció d'un port de càrrega estàndard USB-C, tal com imposa la Unió Europea. Aquest moviment marca una sortida del port de càrrega Lightning patentat d'Apple.

Els rumors que envolten l'iPhone 15 inclouen la introducció d'un "botó d'acció", que proporcionarà als usuaris un accés ràpid a diverses funcions i configuracions sense desbloquejar el dispositiu ni navegar per les aplicacions. Tot i que els detalls són escassos, els experts creuen que aquest botó podria diferenciar l'iPhone 15 Pro dels models anteriors.

Apple sol presentar un producte nou a la tardor i l'iPhone 14 es va llançar el setembre de l'any passat. Les accions de la companyia, que recentment van assolir una capitalització de mercat rècord de 3 bilions de dòlars, van experimentar una lleugera caiguda durant la cotització del matí de dimarts.

