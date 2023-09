Apple llançarà l'iPhone 15 construït a l'Índia el Dia del debut de vendes globals

By

Apple té previst llançar l'iPhone 15, que es muntarà a l'Índia, el dia del seu debut a les vendes mundials, segons fonts coneixedores del tema. Tot i que la majoria de les unitats d'iPhone 15 encara es produiran a la Xina, aquest moviment representa un canvi significatiu de l'estratègia anterior d'Apple de vendre principalment dispositius de fabricació xinesa. També destaca la creixent capacitat de producció de l'Índia i significa els esforços d'Apple per reduir la bretxa entre les seves bases de fabricació índia i xinesa.

Apple, amb seu a Cupertino, va començar la producció de l'iPhone 15 en una fàbrica de Tamil Nadu, Índia, el mes passat. Tanmateix, es poden produir lleus retards a causa de colls d'ampolla logístics imprevistos. Apple ha augmentat la proporció d'iPhones muntats a l'Índia, arribant al 7% a finals de març. Aquest canvi és el resultat dels incentius financers del primer ministre indi Narendra Modi per impulsar la fabricació local i la necessitat d'Apple de diversificar la seva producció més enllà de la Xina enmig de la guerra comercial entre els EUA i la Xina.

S'espera que l'iPhone 15 sigui l'actualització més important del dispositiu en tres anys, amb actualitzacions del sistema de càmeres i un processador millorat de tres nanòmetres als models Pro. Aquesta nova línia té un paper crític en la reactivació de les vendes d'Apple, ja que la companyia va informar de la disminució de les vendes per tercer trimestre consecutiu a causa de la feble demanda dels consumidors en mercats clau com els EUA, la Xina i Europa.

Apple també ha anat ampliant la seva presència a l'Índia i aquest any obre les seves primeres botigues al país. El mercat indi es veu com una oportunitat de venda al detall i una base de producció important per als gadgets d'Apple a llarg termini. Durant el trimestre fins al juny, les vendes d'iPhone a l'Índia van experimentar un creixement de dos dígits, assolint un nou màxim.

S'espera que altres proveïdors d'Apple a l'Índia, com ara Pegatron Corp i una fàbrica de Wistron Corp que aviat serà adquirida per Tata Group, també comencin a muntar l'iPhone 15.

Fonts: Bloomberg News