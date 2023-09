L'impacte de la prohibició de la Xina sobre les accions d'Apple i Qualcomm

Apple (AAPL) va experimentar una caiguda important de les seves accions durant els dos últims dies, després dels informes de la prohibició de la Xina al gegant tecnològic. Aquesta prohibició també ha provocat un efecte dominó en un dels proveïdors d'Apple, Qualcomm (QCOM), ja que el seu estoc baixa.

La prohibició, imposada per la Xina, suscita preocupacions sobre les futures vendes de productes d'Apple en un dels seus mercats clau. Com a resultat, les accions d'Apple han tingut un impacte, provocant un impacte negatiu en la valoració global de l'empresa. Aquesta caiguda de les accions d'Apple ha afectat encara més Qualcomm, que és un dels principals proveïdors del gegant tecnològic.

Qualcomm és un fabricant de semiconductors que proporciona components essencials per als dispositius d'Apple. Amb la caiguda de les accions d'Apple, les accions de Qualcomm també han experimentat una caiguda després de la campana de tancament d'avui. Aquest descens està relacionat amb la incertesa que envolta les vendes d'Apple a la Xina i les possibles conseqüències per als seus proveïdors.

A més de les implicacions per a Apple i Qualcomm, ha sorgit una notícia separada que involucra Disney (DIS) i el governador de Florida, Ron DeSantis. La demanda presentada per Disney contra el governador DeSantis se centra en una disputa de la Primera Esmena. Disney al·lega represàlies per les crítiques al projecte de llei "Don't Say Gay" de Florida.

Aquesta demanda posa de manifest el debat en curs sobre la llibertat d'expressió i fins a quin punt els personatges públics, com els governadors, poden prendre mesures contra persones o empreses que expressen crítiques. El resultat d'aquest cas podria tenir implicacions importants per a la protecció dels drets de llibertat d'expressió a l'estat de Florida.

En resum, la prohibició de la Xina a Apple ha tingut un impacte notable en les accions de la companyia i el seu proveïdor, Qualcomm. La caiguda de les accions d'Apple ha despertat preocupacions sobre les vendes futures a la Xina, provocant un efecte dominó en les accions de Qualcomm. Mentrestant, la demanda de Disney contra el governador DeSantis planteja qüestions importants sobre la llibertat d'expressió i el poder de les figures públiques per prendre represàlies davant les crítiques.

Definicions:

– Prohibició de la Xina: una restricció imposada pel govern xinès a la venda o importació de determinats productes o serveis.

– Qualcomm: fabricant de semiconductors que proporciona components per a diversos productes tecnològics.

– Primera Esmena: La Primera Esmena a la Constitució dels Estats Units garanteix la llibertat d'expressió, entre altres drets fonamentals.

– Projecte de llei "Don't Say Gay": una proposta de legislació que restringeix els debats o la promoció de temes o qüestions LGBT.

