L'iPhone 15 d'Apple probablement deixarà de funcionar funcions populars

Apple està preparada per llançar l'esperat iPhone 15 aquest mes, però sembla que al nou model li faltaran algunes funcions familiars. Els rumors al voltant del proper llançament suggereixen que Apple eliminarà cinc eines populars de la línia d'iPhone. Aquestes són les funcions que no hauríeu d'esperar a veure a l'iPhone 15.

Port Lightning

Sens dubte, el canvi més significatiu és l'eliminació del port Lightning, que serà substituït pel port USB-C universal. Aquest canvi a USB-C fa que els productes d'Apple siguin més compatibles amb altres dispositius, millorant la comoditat per als usuaris.

El Notch

Després de set anys des del seu debut a l'iPhone X, l'osca icònica per fi pot desaparèixer. L'eliminació de l'osca permetrà que l'iPhone 15 tingui una pantalla frontal més gran, maximitzant l'àrea de visualització per a funcions com l'illa dinàmica.

Botó Silencia

Es rumoreja que el botó de silenci tradicional, conegut per la seva convenient capacitat de silenciament, es substituirà per un botó d'acció. El nou botó oferirà als usuaris la flexibilitat d'assignar diferents accions, tot i que encara hi pot haver una opció per accedir a la funció Silenciar per a aquells que ho prefereixin.

Estructura d'acer

S'espera que el conegut marc d'acer de l'iPhone s'elimini als models d'iPhone 15 Pro. Els experts especulen que aquest canvi donarà lloc a un disseny més durador i premium. A més, el nou marc pot contribuir a un pes global més lleuger per als models d'iPhone 15 Pro.

No Més Or

Tot i que no és tan important com altres canvis, l'opció de color daurat ja no estarà disponible per a l'iPhone 15. En canvi, els usuaris poden esperar opcions de color com ara plata, negre espacial, gris Titan i blau fosc.

La decisió d'Apple d'eliminar aquestes funcions populars de l'iPhone 15 reflecteix l'impuls continu de la companyia per innovar i millorar l'experiència de l'usuari. Amb aquests canvis, Apple pretén millorar la compatibilitat, maximitzar l'espai a la pantalla i oferir un disseny més elegant per al seu darrer model d'iPhone.

Fonts: Getty