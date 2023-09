Els AirPods Pro 2 ara vénen amb una funda de càrrega USB-C

By

Apple ha anunciat que els nous AirPods Pro 2 vindran amb una funda de càrrega USB-C en lloc del connector Lightning. Aquest canvi s'alinea amb l'adopció d'Apple de l'USB-C com a connector estàndard per als seus productes, inclosos el Mac, l'iPad i el comandament Siri Remote.

Els mateixos AirPods Pro 2 no rebran cap actualització de maquinari, però ara seran compatibles amb la càrrega USB-C. Això significa que els usuaris poden utilitzar còmodament el mateix cable per carregar el seu Mac, iPad, AirPods i la nova línia d'iPhone 15. A més, els AirPods Pro 2 es poden carregar directament des de l'iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max.

Per als clients que compren AirPods Pro 2 nous, la caixa de càrrega USB-C s'inclourà a la caixa. Tanmateix, contràriament a les expectatives inicials, Apple no vendrà la caixa de càrrega USB-C per separat.

Ja es poden fer comandes per als nous AirPods Pro 2 amb la funda de càrrega USB-C, amb els enviaments programats per començar el 22 de setembre. El preu dels AirPods Pro 2 es manté en 249 dòlars.

En general, aquesta actualització reflecteix el compromís d'Apple d'estandarditzar els seus productes amb el connector USB-C, permetent una major comoditat i compatibilitat entre dispositius.

Fonts:

– Esdeveniment d'Apple