Adéu a l'iPhone 13 Mini: Apple deixa caure el seu telèfon més petit

Apple ha deixat de fabricar l'iPhone 13 Mini, després d'un destí similar al del seu predecessor, l'iPhone 12 Mini. El telèfon de mida més petita s'ha eliminat de la línia d'Apple, deixant espai per a l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 14, l'iPhone 13 i l'iPhone SE de segona generació (2022).

L'iPhone 12 Mini, presentat el 2020, va rebre crítiques diverses. Tot i que alguns, inclòs l'autor d'aquest article, eren fans de la mida compacta, molts usuaris estaven decebuts amb la durada de la bateria i la pantalla estreta. Com a resultat, Apple va haver de reduir la producció de l'iPhone 12 Mini en un 70 per cent en menys d'un any.

Amb la interrupció de l'iPhone 13 Mini, els entusiastes de les pantalles petites encara tenen algunes opcions. Els minoristes i operadors de tercers com Amazon encara ofereixen l'iPhone 13 Mini per comprar. A més, hi ha telèfons Android petits decents disponibles, així com l'iPhone SE de segona generació econòmic, que inclou una pantalla de 4.7 polzades però no té algunes de les funcions avançades que es troben en el model Mini, com ara càmeres duals, MagSafe, 5G de banda ultra ampla i Face ID.

Tot i que Apple ha decidit allunyar-se de la producció de telèfons de mida més petita, encara hi ha alternatives per a aquells que prefereixen un dispositiu compacte. La suspensió de l'iPhone 13 Mini pot decebre alguns, però encara hi ha opcions disponibles al mercat per a aquells que busquen un telèfon més petit.

Definicions:

– iPhone 13 Mini: la versió de mida més petita de l'iPhone 13, introduïda per Apple a la seva línia de telèfons intel·ligents.

– iPhone SE: un model d'iPhone econòmic amb una mida de pantalla més petita, que sovint s'adreça als usuaris que prefereixen dispositius compactes.

Font: Sheena Vasani, The Verge.