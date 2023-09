No s'esperaven nous iPads d'Apple fins al 2024, segons l'analista Ming-Chi Kuo

L'analista d'Apple Ming-Chi Kuo ha afirmat que és poc probable que l'empresa llançarà cap nou model d'iPad abans de finals del 2024. Aquesta notícia pot decebre aquells que esperaven un nou anunci d'iPad en un futur proper.

Tot i que Apple va celebrar recentment l'esdeveniment Wonderlust, es va centrar a presentar nous iPhones, Apple Watch i possiblement AirPods. L'especulació ha suggerit que es pot actualitzar l'iPad a l'octubre, segons Mark Gurman de Bloomberg. Gurman també va esmentar que aviat s'espera un iPad Air actualitzat, ja que l'última actualització d'aquest model va ser a principis de 2022. No obstant això, l'actualització més important de l'iPad Pro, que comptarà amb xips M3 i pantalles OLED, es publicarà a continuació. curs. La darrera actualització de l'iPad Pro es va produir l'octubre de 2022.

Apple no ha proporcionat cap comentari oficial sobre el llançament de nous iPads.

A més del retard en els nous llançaments d'iPad, Kuo va informar anteriorment que la línia de MacBook d'Apple equipada amb xips M3 no estaria disponible aquest any. És possible que Apple aculli un esdeveniment a principis del 2024 per llançar els nous iPads i Mac junts, però això és purament especulatiu.

Fonts:

—Jay Peters. "Apple probablement no llançarà un nou iPad fins al 2024, diu l'analista" - The Verge

– Mark Gurman. "MacRumors" - YouTube

