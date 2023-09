Proper esdeveniment de premsa d'Apple: què podem esperar?

By

Apple s'està preparant per al seu esperat esdeveniment de premsa, que tindrà lloc a la seu de la companyia a Cupertino, Califòrnia. Tot i que l'esdeveniment anual de l'iPhone s'ha centrat normalment en actualitzacions incrementals, aquest any s'espera que Apple introdueixi la càrrega USB-C als seus telèfons intel·ligents per primera vegada. Aquest moviment s'alinearia amb la legislació recent de la Unió Europea que exigeix ​​que tots els dispositius petits suportin la càrrega USB-C el 2024.

L'adopció de la càrrega USB-C no només agilitzaria el procés de càrrega de diversos dispositius i marques, sinó que també reduiria el nombre de carregadors i cables amb què els consumidors han de fer front. Els analistes creuen que aquest canvi és una interrupció significativa del disseny de l'iPhone, però no dramàtica.

A més de la càrrega USB-C, es rumorea que la línia de l'iPhone 15 inclou la funció "Dynamic Island", que substitueix l'osca a la part superior de la pantalla. S'espera que els models d'iPhone 15 Pro i 15 Pro Max de gamma alta tinguin noves característiques, com ara una lent de periscopi a la part posterior per a un zoom òptic millorat i una carcassa de titani per a un dispositiu més lleuger i prim. També s'espera que aquests models estiguin alimentats amb l'últim xip A17 d'Apple, que ofereix un processament més ràpid i una bateria més llarga.

L'acte de premsa també pot proporcionar actualitzacions sobre els auriculars de realitat mixta d'Apple, el Vision Pro, que es llançarà el 2024. Apple podria presentar noves funcions i col·laboracions per a aquest producte futurista.

A més, és probable que Apple presenti els seus últims rellotges Apple, inclòs l'Apple Watch Series 9, juntament amb els nous iPhones. La companyia també pot mostrar els seus AirPods de nova generació amb una funda de càrrega compatible amb USB-C. També es poden anunciar les dates de llançament dels propers sistemes operatius, com iOS 17.

Tanmateix, no s'espera que l'esdeveniment tingui nous iPads o ordinadors Mac, ja que els analistes preveuen que aquests anuncis es faran a l'octubre. De la mateixa manera, no es preveu que Apple llançarà un dispositiu plegable per competir amb les ofertes de Samsung i Google.

En resum, el proper esdeveniment de premsa d'Apple promet actualitzacions i canvis interessants, amb la introducció de la càrrega USB-C als iPhones com a punt destacat. Els consumidors també poden esperar noves funcions a la línia de l'iPhone 15, així com les novetats per als auriculars de realitat mixta Vision Pro. L'esdeveniment està previst que tingui lloc a la seu d'Apple i es retransmetrà en directe al seu lloc web.

