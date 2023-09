iOS 17 presenta noves funcions interessants: mode d'espera, correu de veu en directe i molt més

By

iOS 17, l'últim sistema operatiu d'Apple, estarà disponible per a la seva descàrrega pública el 18 de setembre. Durant l'esdeveniment de llançament de l'iPhone 15 d'Apple, la companyia va anunciar l'arribada d'iOS 17, que es va presentar per primera vegada a la Conferència Mundial de Desenvolupadors (WWDC) al juny.

Els usuaris d'iPhone poden esperar una sèrie de funcions noves amb el llançament d'iOS 17. El mode d'espera és una addició notable, que permet als usuaris transformar els seus iPhones en un rellotge de nit quan es col·loquen al costat. La funció de correu de veu en directe ofereix un servei de transcripció pràctic, que mostra una transcripció en directe dels missatges de veu a mesura que s'estan gravant. La correcció automàtica i la transcripció de veu també han rebut millores, millorant l'experiència de l'usuari.

A més, ara Siri es pot activar sense haver de dir "hola" abans. A més, iOS 17 introdueix una nova aplicació Journal, que ofereix als usuaris la possibilitat de crear adhesius personalitzables i configurar pòsters de contacte. La funció NameDrop permet compartir fàcilment la informació de contacte mitjançant AirDrop unint dos dispositius iPhone.

Per als usuaris d'iPad, la versió completa d'iPadOS 17 també es llançarà el 18 de setembre. Aquesta actualització millora la interacció dels widgets i permet als usuaris personalitzar les seves pantalles de bloqueig. Els models d'iPad compatibles inclouen l'iPad de 6a generació, l'iPad mini de 5a generació, l'iPad Air de 3a generació i els models d'iPad Pro de 2 polzades de segona generació o posteriors.

Tanmateix, és important tenir en compte que no totes les funcions d'iOS 17 poden estar disponibles a tots els països o regions. Apple aconsella als usuaris que consultin el seu lloc web per obtenir informació específica sobre la disponibilitat de les funcions.

En conclusió, iOS 17 presenta noves funcions interessants per als usuaris d'iPhone, com ara el mode d'espera, el correu de veu en directe i la funcionalitat Siri millorada. El llançament d'iPadOS 17 també aporta millores a les experiències dels usuaris de l'iPad. Els entusiastes d'Apple poden esperar explorar aquestes noves funcions i actualitzacions quan els sistemes operatius estiguin disponibles per a la seva descàrrega.

Fonts:

– Apple (www.apple.com)

- TechRadar (www.techradar.com)