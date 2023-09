Apple anuncia l'iPhone 15 i l'Apple Watch a l'esdeveniment de llançament anual

By

Apple va celebrar el seu esdeveniment anual de llançament de l'iPhone a l'Apple Park de Cupertino, Califòrnia, presentant els molt esperats iPhone 15 i iPhone 15 Plus. L'esdeveniment també va mostrar el nou Apple Watch, que està fet amb un 95% de titani.

Un canvi notable en la línia de productes d'Apple és l'abandonament del cuir com a material. La companyia va presentar diverses bandes i colors nous basats en fibra i plàstic, mostrant el seu compromís amb l'ús de materials reciclats. Aquest moviment marca una diferència amb el llançament original d'Apple Watch el 2014, que posava èmfasi en els acabats de moda i de luxe com el cuir.

L'iPhone 15 i l'iPhone 15 Plus ara inclouen l'illa dinàmica, una característica introduïda a l'anterior iPhone 14 Plus. Aquesta tecnologia de visualització dinàmica està disponible tant en els models de gamma alta com en els de gamma baixa de l'iPhone 15.

L'iPhone 15 es va presentar en un vídeo de previsualització, mostrant els seus nous colors: rosa apagat, groc, verd, blau i negre. Tim Cook, CEO d'Apple, va presentar l'última incorporació a la línia d'iPhone.

Pel que fa als preus, l'Apple Watch Ultra 2 tindrà un preu de 799 dòlars, la Sèrie 9 a 399 dòlars i el SE de segona generació a 249 dòlars.

Apple també està revolucionant les seves bandes per a l'Apple Watch. Amb un enfocament en la sostenibilitat mediambiental, la companyia va introduir noves bandes de teixit fi que són 100% sense pell. Apple va col·laborar amb la marca de luxe Hermès en quatre bandes noves i va anunciar una col·laboració amb la marca de roba esportiva Nike.

El més destacat del nou Apple Watch Ultra 2 és el seu xip S9, que permet la recerca de precisió mitjançant una arquitectura de banda ultraample de segona generació. Compta amb una nova pantalla amb capacitat de 3,000 nits, 72 hores de durada de la bateria i un 95% de titani reciclat.

Durant l'esdeveniment també es van destacar les iniciatives mediambientals d'Apple. L'exadministradora de l'Agència de Protecció del Medi Ambient i executiva d'Apple, Lisa Jackson, va parlar del compromís de l'empresa amb l'energia neta i la reducció d'emissions a la seva cadena de subministrament.

En un vídeo sobre les iniciatives ambientals d'Apple, l'actriu Octavia Spencer va fer un cameo com a "Mare Natura", al costat de Tim Cook i Lisa Jackson.

El focus d'Apple en la intel·ligència artificial es va fer evident amb la introducció del "motor neural", un accelerador d'IA incrustat als seus xips. Aquesta tecnologia millora les capacitats d'aprenentatge automàtic alhora que optimitza el consum d'energia, diferenciant Apple dels competidors com OpenAI i Google.

També es van anunciar noves funcions per a l'Apple Watch, com ara Double Tap, que permet als usuaris interactuar amb el dispositiu amb el dit índex i el polze sense tocar la pantalla. La funció "Troba el meu iPhone" del rellotge també s'ha millorat per proporcionar informació d'ubicació més precisa.

En general, l'esdeveniment de llançament anual d'Apple va mostrar les seves últimes innovacions en telèfons intel·ligents i rellotges intel·ligents, demostrant el compromís de l'empresa amb la sostenibilitat, la IA i l'experiència de l'usuari.

Fonts:

– CNBC: [Títol de l'article](URL)

– Apple Inc.: [Títol de l'article](URL)