Apple i AAA s'associen per oferir assistència en carretera alimentada per satèl·lit als iPhones

Apple ha anunciat una nova associació amb AAA per oferir l'assistència en carretera alimentada per satèl·lit a l'iPhone 15 i l'iPhone 14. Aquesta funció s'amplia a l'existent SOS d'emergència via satèl·lit, que es va introduir amb l'iPhone 14. Amb aquest nou servei, els usuaris d'iPhone poden ara rebrà ajuda per problemes del cotxe, com ara un pneumàtic punxat o quedar-se sense gas quan estan fora de l'abast del mòbil.

Quan activeu un nou iPhone 14 o iPhone 15, els usuaris rebran dos anys d'accés gratuït a Emergències SOS i Assistència en carretera. Els serveis que s'ofereixen mitjançant aquesta funció estan coberts per les condicions d'adhesió a l'AAA per als membres d'AAA, o estan disponibles amb un pagament per ús per als no membres.

Per accedir al servei d'Assistència en carretera, els usuaris poden simplement enviar un missatge de text a l'AAA per demanar ajuda en situacions d'emergència, com ara quedar-se sense cotxe o quedar-se sense combustible. Aquesta funció utilitza l'opció de text d'emergència d'Apple per satèl·lit quan no hi ha cobertura mòbil o Wi-Fi disponible.

Quan un usuari es posa en contacte amb AAA per obtenir ajuda, apareixerà un breu qüestionari a la pantalla per recollir els detalls essencials. Aquests detalls es poden transmetre per satèl·lit a AAA, que enviarà un missatge directe a l'usuari i enviarà assistència a la seva ubicació. Tanmateix, és important tenir en compte que aquesta funció de satèl·lit requereix una línia de visió clara del cel, de manera que és possible que no funcioni en zones molt boscoses o en altres llocs amb vistes obstruïdes.

Tot i que Apple no ha anunciat el cost del SOS d'emergència després dels dos anys inicials, és una addició benvinguda per als usuaris d'iPhone que poden trobar-se amb necessitat d'ajuda en àrees remotes o situacions on els mètodes tradicionals de comunicació no estan disponibles.

Fonts: Apple, AAA