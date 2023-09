Apple considera una pujada de preus per a l'iPhone 15 Pro Max: informe

By

Segons un informe recent de TrendForce, Apple està contemplant augmentar el preu de l'iPhone 15 Pro Max fins a 100 dòlars. Tanmateix, s'espera que l'opció d'emmagatzematge base per a l'iPhone 15 Pro Max es mantingui en 128 GB. Això vol dir que si teniu previst comprar l'iPhone 15 Pro Max, és possible que hàgiu de pagar 1,199 dòlars per 128 GB d'emmagatzematge.

Curiosament, l'informe també suggereix que l'iPhone 15 Pro no veurà un augment de preu i es continuarà venent a 999 dòlars, el mateix preu que l'iPhone 14 Pro de l'any passat. Això contradiu els rumors anteriors que els dos models Pro patirien una pujada de preus. A més, l'informe esmenta que les variants de gamma més alta de l'iPhone 15 Pro i Pro Max oferiran fins a 1 TB d'emmagatzematge.

Tot i que no podem confirmar l'exactitud d'aquestes afirmacions fins que Apple llanci oficialment la sèrie iPhone 15, val la pena assenyalar que l'augment del preu de l'iPhone 15 Pro Max es podria justificar si realment ve amb un xassís de titani i una lent periscopi, com es rumoreja. . S'espera que la línia de l'iPhone 15 vingui amb actualitzacions de maquinari i programari importants, com ara el chipset A17 Bionic, funcions d'iOS 17, càrrega ràpida USB-C, suport Thunderbolt 4 i molt més.

Si teniu ganes d'aprendre més, estigueu atents a la cobertura en directe de Beebom de l'esdeveniment de llançament del 12 de setembre. Mentrestant, podeu llegir el nostre article dedicat a les expectatives de l'iPhone 15 i compartir les vostres opinions sobre els propers models.

