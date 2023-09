Apple presenta actualitzacions interessants i possibles augments de preus per a iPhone 15 Pro i Pro Max

Apple revelarà la seva darrera línia de productes en el proper esdeveniment "Wonderlust", amb els molt esperats iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Al costat d'aquests nous telèfons intel·ligents, els consumidors poden esperar veure l'Apple Watch Series 9, l'Apple Watch Ultra 2, els nous AirPods Pro i molt més. No obstant això, són els canvis que Apple té reservats per als nous models d'iPhone els que han captat l'atenció de tothom, especialment l'augment potencial del preu.

Un dels motius principals de l'augment del preu de l'iPhone 15 Pro i Pro Max és la introducció d'actualitzacions interessants. Apple té plans ambiciosos per a la línia d'iPhone 15, inclòs el canvi de Lightning a USB-C, suport per a la càrrega sense fil Qi 2, un botó de silenci programable amb una funció de botó d'acció als models Pro, entre altres funcions.

Un informe recent de Digitimes suggereix que la sèrie iPhone 15 Pro també podria veure un augment significatiu del preu a causa de dues actualitzacions importants. En primer lloc, Apple està considerant un canvi d'acer inoxidable a xassís de titani, cosa que podria augmentar els costos de producció. En segon lloc, el model Pro Max podria incloure exclusivament una actualització de la lent periscopi, que permetia un zoom òptic de 5-6x, amb algunes fonts que especulen fins i tot una capacitat de zoom òptic de 10x.

Pel que fa als preus, l'iPhone 15 Pro i Pro Max podrien convertir-se en els models d'iPhone més cars fins ara. L'addició de la nova càmera de zoom òptic podria augmentar el preu del Pro Max en 200 dòlars. Segons Forbes, el desglossament del preu previst per a la línia d'iPhone 15 és el següent: iPhone 15 a partir de 799 dòlars, iPhone 15 Plus a partir de 899 dòlars, iPhone 15 Pro a partir de 1,099 dòlars i iPhone 15 Pro Max a partir de 1,299 dòlars.

Es creu que la decisió d'Apple d'implementar aquests canvis és un moviment estratègic per equilibrar la demanda entre els seus models d'iPhone. En el cicle anterior, els models Pro i Pro Max van vendre més que els models estàndard d'iPhone i Plus a causa d'una petita diferència de preu. En augmentar la diferència de preus entre els models Pro i no Pro, Apple pretén igualar la demanda i donar suport a la seva cadena de subministrament. En conseqüència, l'iPhone 15 Pro costarà gairebé 300 dòlars més que l'iPhone 15 estàndard, mentre que l'iPhone 15 Pro Max costarà aproximadament 400 dòlars més que l'iPhone 14 Plus.

Aquestes diferències de preu poden fer que els potencials actualitzadors s'ho pensin dues vegades, però Apple busca augmentar el seu preu mitjà de venda per compensar la caiguda general del mercat dels telèfons intel·ligents. Caldrà veure si les actualitzacions i els augments de preus estan justificats i si els consumidors consideraran que els nous iPhones valdran la pena la inversió. L'esdeveniment Apple està previst que tingui lloc el 12 de setembre.

