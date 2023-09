Apple està preparada per presentar el proper iPhone, la línia d'iPhone 15

By

Apple es prepara per revelar el seu darrer model d'iPhone, l'iPhone 15, durant un esdeveniment molt esperat a la seu de Cupertino. La companyia espera que el llançament del seu producte insígnia ajudi a augmentar les vendes, que han experimentat un descens en els últims trimestres. S'espera que la propera línia d'iPhone 15 tingui avenços incrementals en tecnologia, incloses millores als xips, la bateria i les càmeres del dispositiu.

Els rumors suggereixen que els models bàsics d'iPhone 15 vindran amb un retall que canvia de forma a la pantalla anomenat "Illa Dinàmica", que s'utilitzarà per a les notificacions d'aplicacions. A més, els models d'iPhone 15 Pro i Pro Max de gamma alta poden incloure un teleobjectiu d'estil periscopi amb un zoom òptic de 6x, millorant la qualitat de les fotografies de llarga distància. No obstant això, això encara quedaria per sota del zoom òptic de 10x que ofereix el Galaxy S22 Ultra de Samsung.

A causa de la càmera millorada i altres millores, els analistes prediuen que els preus dels models Pro i Pro Max poden augmentar entre 100 i 200 dòlars addicionals. Aquest augment de preus posarà a prova la voluntat dels consumidors de pagar per telèfons intel·ligents premium enmig de la inflació postpandèmia i les incerteses econòmiques.

Un canvi important que s'espera que Apple anunciï és l'adopció de l'estàndard de cable USB-C per carregar l'iPhone 15 i els models futurs. Aquesta transició respon a un mandat dels reguladors europeus, que estan eliminant els cables del port Lightning que actualment utilitza Apple. Els cables USB-C ofereixen velocitats de càrrega i transferència de dades més ràpides, cosa que els converteix en una opció popular entre els usuaris.

A més dels nous iPhones, és probable que Apple presenti la seva propera generació de rellotges intel·ligents durant l'esdeveniment. L'empresa també presentarà iOS 17, l'última versió del seu sistema operatiu, que inclourà noves funcions com la transcripció en temps real dels missatges de veu i la gestió de trucades millorada.

La presentació del producte d'Apple arriba en un moment difícil per a l'empresa, ja que s'enfronta a una lleugera caiguda de les vendes i una caiguda dels preus de les accions. Tanmateix, l'anticipació que envolta el llançament de la línia d'iPhone 15 dóna esperança per a un ressorgiment de l'interès dels consumidors i un millor rendiment financer.

