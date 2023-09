Apple està preparada per presentar l'iPhone 15 amb actualitzacions incrementals i càrrega USB-C

By

Apple s'està preparant per a la seva presentació anual de productes on s'espera que presenti la propera generació d'iPhones. L'esdeveniment arriba en un moment en què l'empresa s'enfronta a una lleugera caiguda de les vendes, que provoca una caiguda del preu de les seves accions. Malgrat això, Apple busca atraure els consumidors amb avenços incrementals en la seva línia d'iPhone 15, que probablement inclourà models bàsics i versions premium.

S'espera que els models d'iPhone 15 tinguin millores en xips, bateria i càmeres. Els models bàsics també poden rebre un redisseny que incorpori la pantalla "Dynamic Island" d'Apple, introduïda als dispositius Pro i Pro Max de l'any passat. Els rumors suggereixen que les versions Pro i Pro Max podrien venir amb un teleobjectiu d'estil periscopi, que ofereix un zoom òptic de 6x. Tot i que això queda endarrerit amb el Galaxy S22 Ultra de Samsung, encara serà una actualització significativa de la generació anterior.

Per justificar possibles augments de preus, Apple aposta per la càmera millorada i altres millores. Actualment, l'iPhone 14 Pro comença a 1,000 dòlars i el Pro Max a 1,100 dòlars. Els analistes prediuen que els models d'iPhone 15 poden costar entre 100 i 200 dòlars addicionals, posant a prova la voluntat de pagament dels consumidors davant la inflació posterior a la pandèmia.

Un dels principals canvis que s'esperen és la transició a la càrrega USB-C, un estàndard molt utilitzat en molts dispositius. Els cables de port Lightning d'Apple, introduïts el 2012, s'estan eliminant gradualment a causa d'un mandat regulador europeu el 2024. No se sap si el canvi a USB-C es limitarà al mercat europeu o s'expandirà a tot el món. No obstant això, els cables USB-C ja són freqüents, cosa que fa que la transició sigui relativament convenient per a la majoria dels consumidors i ofereix velocitats de càrrega i transferència de dades més ràpides.

A més dels iPhones, Apple sol presentar els seus últims rellotges intel·ligents a la seva presentació anual. L'esdeveniment també prepara les bases per al llançament del nou sistema operatiu, iOS 17, que estarà disponible com a descàrrega gratuïta a finals d'aquest mes. L'actualització introduirà funcions com ara transcripcions de missatges en temps real i l'opció de respondre una trucada abans que s'acabi el missatge de veu.

Fonts: Associated Press