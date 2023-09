Apple està preparada per presentar l'iPhone 15 amb actualitzacions incrementals

By

Apple s'està preparant per presentar la seva tan esperada línia d'iPhone 15, amb un esdeveniment d'aparador a la seu de Cupertino, Califòrnia. La companyia espera reactivar les vendes i donar als consumidors més raons per comprar el seu producte emblemàtic, ja que s'enfronta a una lleugera caiguda de les vendes. No s'espera que l'iPhone 15 tingui cap avenç tecnològic important, sinó que es centra en actualitzacions incrementals dels xips, la bateria i les càmeres del dispositiu.

Els rumors suggereixen que els models d'iPhone 15 inclouran un tall de canvi de forma a la pantalla anomenat "Illa Dinàmica" per a les notificacions d'aplicacions, una característica que es va introduir als dispositius Pro i Pro Max de l'any passat. A més, els models Pro i Pro Max poden venir equipats amb un teleobjectiu d'estil periscopi per millorar la fotografia de llarga distància. El teleobjectiu podria oferir un zoom òptic de 6x, un pas més que el zoom òptic de 3x de la generació anterior.

Es preveu que la càmera millorada i altres actualitzacions condueixin a un augment del preu dels models Pro i Pro Max. Apple pot augmentar els preus entre 100 i 200 dòlars addicionals, malgrat que la inflació posterior a la pandèmia pressiona els pressupostos familiars. Un altre canvi significatiu que s'espera que Apple anunciï és la transició a l'estàndard de cable USB-C per carregar l'iPhone 15 i els models futurs. Aquest canvi arriba quan els reguladors europeus demanen l'eliminació gradual dels cables de port Lightning per al 2024.

Pel que fa al programari, Apple està preparada per presentar iOS 17, el sistema operatiu de nova generació per als seus dispositius. Aquesta actualització introduirà noves funcions, com ara la transcripció en temps real dels missatges de la bústia de veu, que permetrà als usuaris decidir si responen una trucada abans que s'acabi la bústia de veu.

En general, l'esdeveniment de llançament de l'iPhone 15 d'Apple pretén generar entusiasme entre els consumidors i augmentar les vendes. Tot i que les millores tecnològiques poden ser incrementals, la companyia espera que aquestes actualitzacions, juntament amb els canvis previstos en els estàndards de càrrega, atraguin els compradors a invertir en l'última iteració de l'icònic telèfon intel·ligent.

