Social Media Giant X presenta un nou botó M'agrada abans de l'esdeveniment Wonderlust d'Apple

El gegant de les xarxes socials X, abans conegut com a Twitter, ha fet actualitzacions al seu botó M'agrada just a temps per a l'esperat esdeveniment Wonderlust d'Apple. L'esdeveniment està programat per mostrar productes de primera línia, com ara la sèrie iPhone 15, la nova sèrie Apple Watch i AirPods Pro amb USB-C.

El botó M'agrada modificat ara es divideix en peces similars abans de tornar a formar la forma de cor familiar. Aquesta animació s'assembla molt al vídeo teaser publicat per Apple per a l'esdeveniment Wonderlust, provocant especulacions sobre una possible col·laboració entre els dos gegants tecnològics.

Segons un informe de Macrumors, els patrons metàl·lics que es mostren al vídeo teaser d'Apple podrien indicar un canvi a material de titani per als models iPhone 15 Pro i Pro Max. Val la pena assenyalar que Apple ha estat utilitzant aquestes diferents animacions semblants a Twitter des del 2020, quan es va presentar per primera vegada durant l'esdeveniment "Time Flies". A més, igual que amb la WWDC 2023, Apple ha incorporat un hashtag personalitzat de Twitter amb el seu logotip de signatura per a l'esdeveniment Wonderlust.

S'espera que l'esdeveniment Apple d'avui presenti quatre nous models d'iPhone: l'iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro i l'iPhone 15 Pro Max. En resposta a les regulacions de la UE, es rumoreja que Apple farà la transició a USB Type-C amb la sèrie iPhone 15. Tot i que els models estàndard d'iPhone 15 poden tenir velocitats de càrrega limitades exclusivament amb cables certificats per Apple, l'iPhone 15 Pro i Pro Max oferiran capacitats de transferència de dades més ràpides.

A més de la línia d'iPhone, Apple també té previst llançar actualitzacions de dues de les seves línies de rellotges, a saber, l'Apple Watch Series 9 i l'Apple Watch Ultra. A més, hi ha especulacions sobre la implementació de la càrrega USB-C per a AirPods i AirPods Max habituals en el futur.

Fonts:

– Macrumors