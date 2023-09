Esdeveniment d'Apple 2023: llançament i expectatives de la sèrie iPhone 15

En poques hores, Apple iniciarà el seu esdeveniment anual de setembre, conegut com 'Wonderlust', on sol presentar l'última generació d'iPhone i altres productes. Aquest any, tots els ulls estan posats en l'esperada sèrie iPhone 15, que s'espera que aporti actualitzacions i millores importants a la línia de telèfons intel·ligents insígnia d'Apple.

La sèrie iPhone 15 inclourà l'iPhone 15 estàndard, l'iPhone 15 Plus més gran i els models premium: iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. S'espera que els models estàndard tinguin una mida de pantalla de 6.1 polzades, mentre que els models Plus tindran una pantalla més gran de 6.7 polzades. Un canvi notable en tots els models d'iPhone 15 és el canvi del port Lightning al port USB-C, que ofereix als usuaris més flexibilitat en la connectivitat.

Els models Pro, com és habitual, inclouran funcions premium i un preu més elevat. Es rumoreja que tenen un disseny més prim amb bisells corbats i un xassís de titani en lloc d'acer inoxidable. També podria haver-hi un botó "silenciar" redissenyat que pot servir com a botó d'acció, inspirat en l'Apple Watch Ultra.

Sota el capó, s'espera que l'iPhone 15 Pro i Pro Max estiguin alimentats amb el xip A3 de 17 nanòmetres actualitzat, que promet velocitats més ràpides i una eficiència millorada. A més, els models Pro poden incloure una lent de càmera de teleobjectiu millorada per a capacitats fotogràfiques superiors.

Els detalls dels preus de la sèrie iPhone 15 segueixen sent incerts, però hi ha especulacions sobre un possible augment del preu en comparació amb la generació anterior. L'analista Jeff Pu prediu que l'iPhone 15 Pro podria començar a 1,099 dòlars, mentre que altres fonts suggereixen un augment de 100 dòlars per als dos models Pro, situant l'iPhone 15 Pro entre 1,099 i 1,199 dòlars, i el Pro Max entre 1,199 i 1,299 dòlars.

El llançament de la sèrie iPhone 15 arriba en un moment difícil per a la indústria dels telèfons intel·ligents, amb una recent caiguda de les vendes. Les vendes de telèfons intel·ligents d'Apple van disminuir un 2.4 per cent durant l'últim trimestre, però la companyia pretén reactivar l'interès dels consumidors amb les funcions i actualitzacions atractives de la nova línia. Aquests inclouen la tecnologia Dynamic Island, una possible eliminació de l'osca icònica i avenços innovadors de la càmera, com ara una lent periscopi per a l'iPhone 15 Pro Max.

Amb l'esdeveniment d'Apple a poques hores, els entusiastes de la tecnologia i els consumidors esperen amb impaciència la presentació oficial de la sèrie iPhone 15 i altres anuncis emocionants. Estigueu atents a més actualitzacions sobre l'esdeveniment Wonderlust d'Apple.

