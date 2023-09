Esdeveniment d'Apple 2023: llançament de la nova sèrie iPhone 15 i més

Apple està a punt per presentar la seva tan esperada sèrie d'iPhone 15 a l'esdeveniment Wonderlust avui. L'esdeveniment es retransmetrà en directe des de la seu central d'Apple a Cupertino i s'espera que tingui altres llançaments de productes importants, inclosos Apple Air Pods i rellotges de nova generació.

El terme "pasió de meravelles" fa referència al desig d'estar en un estat constant de meravella, segons el Diccionari Urbà. Sembla que Apple vol mantenir els seus usuaris en un estat de meravella constant amb la gran quantitat de nous llançaments previstos per a aquest any.

L'esdeveniment també revelarà les dates de llançament oficials d'iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 i tvOS 17, que es van anunciar prèviament a l'esdeveniment WWDC 23 de la companyia al juny.

Tradicionalment, l'esdeveniment de setembre d'Apple es reserva per als principals llançaments de maquinari, especialment la darrera línia d'iPhone. Aquest any, la sèrie iPhone 15 inclourà l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro i l'iPhone 15 Pro Max.

Especulacions que envolten l'iPhone 15 Pro Max

Algunes especulacions van suggerir que Apple podria canviar la marca de l'iPhone 15 Pro Max com a model "Ultra" a causa de la inclusió d'un port de càrrega USB-C. No obstant això, sembla que aquest canvi no es produirà aquest any. Apple és coneguda per les seves sorpreses i podria fer anuncis inesperats durant l'esdeveniment.

Com veure el llançament de l'iPhone 15 en directe?

Per veure l'esdeveniment especial Wonderlust d'Apple, el mètode principal és a través de l'aplicació Apple TV. Tot i que és possible que la llista d'esdeveniments no estigui disponible a l'aplicació per endavant, Apple normalment l'afegeix el dia de l'esdeveniment. Assegureu-vos de comprovar la llista d'esdeveniments el dia de l'esdeveniment. L'aplicació Apple TV és accessible en una àmplia gamma de dispositius, cosa que permet als usuaris sintonitzar-se amb els seus dispositius de reproducció en temps real preferits.

