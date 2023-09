Què esperar a l'esdeveniment Apple 2023: iPhone 15, Apple Watch Series 9 i més

L'esperat esdeveniment d'Apple 2023 és a la volta de la cantonada i els entusiastes de la tecnologia esperen impacients els anuncis que Apple els té reservats. S'espera que un dels moments més destacats de l'esdeveniment sigui la presentació de la nova sèrie iPhone 15. Els rumors suggereixen que hi haurà quatre models a la línia: l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro i l'iPhone 15 Pro Max. Un canvi emocionant que es podria introduir als models "Pro" és l'ús de marcs de titani en comptes d'acer inoxidable.

L'esdeveniment d'Apple està previst que comenci dimarts a les 10 del matí, hora del Pacífic, i es pot reproduir en directe a YouTube, al lloc web d'Apple o a l'aplicació Apple Events a Apple TV. A part dels iPhones, també hi ha expectatives de veure l'Apple Watch Series 9, l'Apple Watch Ultra 2 i possiblement un nou iPad mini 7.

Entre la sèrie d'iPhone 15, s'espera que l'iPhone 15 Pro Max robi l'espectacle amb la seva potent nova funció de zoom periscopi. Segons Mark Gurman de Bloomberg, és probable que Apple introdueixi aquests emocionants productes en el proper esdeveniment.

Quan es tracta de la sèrie iPhone 15, els rumors suggereixen que l'iPhone 15 heretarà algunes característiques de l'iPhone 14 Pro, com ara una potent càmera de 48MP i Dynamic Island. S'espera que l'iPhone 15 Pro estigui alimentat pel xip A17 Bionic, cosa que el fa increïblement ràpid. Tanmateix, aquestes actualitzacions poden tenir un preu més elevat. També hi ha especulacions que tots els models d'iPhone podrien canviar a USB-C per a una càrrega més ràpida i que la càrrega sense fil podria ser més accessible.

Pel que fa als preus, els preus inicials previstos per a la sèrie iPhone 15 són els següents:

iPhone 15: $ 799

iPhone 15 Plus: 899 dòlars

iPhone 15 Pro: a partir de 1099 dòlars si obté una pujada de 100 dòlars

iPhone 15 Pro Max: a partir de 1299 dòlars massius si aconsegueix una pujada de 200 dòlars

Un altre anunci emocionant que es podria fer a l'esdeveniment és l'Apple Watch Series 9. Tot i que els detalls al respecte són escassos, s'esperen millores respecte al model anterior. No hi ha cap indici d'un Apple Watch Ultra 2, però Apple està treballant per afegir sensors de sucre i pressió arterial als seus futurs rellotges intel·ligents.

Tot i que és possible que no es presenti una versió nova d'AirPods, és possible que hi hagi canvis als seus estoigs de càrrega. Es rumoreja que Apple substituirà el connector Lightning per USB-C, alineant-lo amb el rumorejat interruptor de l'iPhone.

A més d'aquests anuncis esperats, hi ha hagut rumors sobre nous MacBooks, inclòs el MacBook Pro de 14 polzades i 16 polzades, així com un MacBook Air de 15 polzades amb el xip M2. També s'estan preparant nous iPads, amb la possibilitat que aparegui l'iPad mini 7. A més, es parla d'un HomePod amb pantalla i de la introducció d'AirPods Max 2. I si els auriculars VR/VR d'Apple presentats a la WWDC 2023 no es revelaran completament, es podrien revelar més detalls al setembre.

Així que prepareu-vos per a un emocionant esdeveniment d'Apple, on presenciareu el futur dels iPhones, els rellotges Apple i, possiblement, algunes sorpreses que Apple ha guardat en secret.

Fonts: rumors i especulacions basades en experts i experts de la indústria.