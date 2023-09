Apple anunciarà nous models d'iPhone i més a l'esdeveniment principal

Apple s'està preparant per revelar la seva darrera línia de models d'iPhone durant el seu esperat esdeveniment principal, titulat "Wonderlust". L'esdeveniment està programat per a dimarts a les 10:XNUMX PT i s'emetrà en directe per al públic de tot el món. Al costat dels nous iPhones, Apple també pot presentar un nou Apple Watch i oferir actualitzacions sobre els propers auriculars Vision Pro VR.

Els rumors suggereixen que Apple introduirà quatre models d'iPhone de nova generació: l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro i l'iPhone 15 Pro Max. En particular, s'espera que els models "Pro" tinguin un canvi de marcs d'acer inoxidable a marcs de titani més lleugers i potencialment més prims. Tot i que hi ha especulacions sobre com quedarà, els detalls es mantindran en secret fins a la conferència.

Un canvi important que Apple anunciarà probablement és el canvi del seu port Lightning patentat al port USB-C més àmpliament adoptat. Aquest canvi està impulsat per les regulacions de la UE i podria tenir implicacions sobre com els futurs compradors d'iPhone interactuen amb els seus dispositius. Caldrà veure com Apple presentarà i justificarà aquest canvi als seus clients.

A més de la revelació de l'iPhone, Apple pot aprofitar l'oportunitat per presentar una nova iteració de l'Apple Watch. La companyia té un historial d'actualització del seu popular dispositiu portàtil anualment, tot i que els detalls sobre el nou Apple Watch encara són escassos.

A més, Apple podria parlar breument del Vision Pro, els seus tan esperats auriculars de realitat virtual. Amb l'esdeveniment de l'iPhone que atreu una gran quantitat d'atenció, no seria d'estranyar que Apple proporcionés actualitzacions sobre el progrés del Vision Pro abans del seu llançament previst l'any vinent.

Per veure la transmissió en directe de l'esdeveniment principal, els espectadors poden accedir-hi directament al lloc web oficial d'Apple o a través de YouTube. L'esdeveniment estarà disponible a la reproducció en directe de YouTube i l'aplicació Apple TV mostrarà l'esdeveniment en directe i els anteriors per a aquells que prefereixen utilitzar Apple TV.

Amb la presentació imminent de nous models d'iPhone, actualitzacions potencials de l'Apple Watch i coneixements sobre el desenvolupament dels auriculars Vision Pro VR, l'esdeveniment principal d'Apple promet una mostra emocionant de les últimes innovacions i ofertes de la companyia.

