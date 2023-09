Apple anunciarà nous models d'iPhone i actualitzacions potencials d'Apple Watch i Vision Pro a l'esdeveniment principal

Apple presentarà la seva darrera línia de models d'iPhone durant el seu proper esdeveniment principal "Wonderlust". Es rumoreja que el gegant tecnològic introduirà la propera generació d'iPhones, inclosos l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro i l'iPhone 15 Pro Max. Emocionantment, Apple pot optar per marcs de titani en comptes d'acer inoxidable per als seus models "Pro", donant lloc a dispositius més lleugers i bisells de pantalla potencialment més prims. Tot i que encara es desconeix l'aparença exacta, la conferència d'Apple oferirà la primera visió d'aquests nous dissenys.

En resposta a les regulacions de la UE, també s'espera que Apple substitueixi el seu port Lightning patentat pel port USB-C més estàndard. Aquest canvi presenta una oportunitat interessant perquè Apple abordi com té previst navegar per aquest canvi i com respondran els consumidors a aquesta alteració.

Al costat dels models d'iPhone, Apple pot aprofitar l'oportunitat per introduir una nova iteració de l'Apple Watch. Històricament, la companyia actualitza la seva línia de rellotges intel·ligents anualment, tot i que els detalls específics sobre les actualitzacions potencials per a l'Apple Watch d'enguany segueixen sent escassos.

A més, Apple podria parlar del Vision Pro durant l'acte principal. Tot i que hi ha informació limitada disponible, la companyia preveu llançar els seus auriculars de realitat virtual, el Vision Pro, l'any que ve. Tenint en compte la gran atenció que han obtingut els esdeveniments d'iPhone d'Apple, qualsevol informació compartida sobre el Vision Pro sens dubte alimentarà l'anticipació per aquest proper producte.

Per a aquells que vulguin veure l'esdeveniment, Apple transmetrà en directe la conferència a YouTube, on els espectadors poden accedir a la transmissió en directe directament en aquesta pàgina. Els usuaris d'Apple TV també poden unir-se a l'emoció llançant l'aplicació TV i localitzant la secció "Esdeveniment especial d'Apple" per veure l'esdeveniment en directe o revisar les conferències anteriors. Alternativament, les persones sense Apple TV o una preferència per YouTube poden confiar en la secció d'esdeveniments d'Apple del lloc web d'Apple per transmetre l'esdeveniment en directe al seu navegador preferit, inclosos Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i Google Chrome.

En general, l'esdeveniment principal d'Apple promet oferir una sèrie d'anuncis emocionants, mostrant els últims models d'iPhone, actualitzacions potencials de l'Apple Watch i informació sobre l'esperat Vision Pro.

