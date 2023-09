Apple anunciarà nous models d'iPhone a "Wonderlust" Keynote

By

Apple s'està preparant per presentar la seva darrera línia d'iPhones durant el seu esperat esdeveniment principal "Wonderlust". L'esdeveniment està previst que tingui lloc dimarts a les 10:XNUMX PT, i els entusiastes d'Apple de tot el món podran veure l'anunci en directe.

Segons els rumors, s'espera que el gegant tecnològic introdueixi quatre nous models d'iPhone: l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro i l'iPhone 15 Pro Max. En particular, s'especula que els models "Pro" poden tenir un marc de titani en lloc d'acer inoxidable. Aquest canvi podria donar com a resultat dispositius més lleugers i bisells de pantalla potencialment més prims, oferint als usuaris una experiència d'iPhone visualment diferent.

A més, Apple està preparada per complir amb les regulacions de la UE substituint el seu port Lightning patentat pel port USB-C més utilitzat. Caldrà veure com Apple presentarà aquesta transició i com respondran els clients al canvi.

A més de la línia d'iPhone, Apple també pot presentar una nova iteració del seu popular Apple Watch. La companyia normalment actualitza el seu dispositiu portàtil anualment, tot i que els detalls sobre el nou Apple Watch són escassos en aquest moment.

L'esdeveniment magistral també pot proporcionar una plataforma perquè Apple discuteixi breument el seu proper Vision Pro, un auricular de realitat virtual (VR) molt esperat que es preveu llançar l'any vinent.

Per veure la transmissió en directe de l'esdeveniment, els espectadors poden sintonitzar directament en aquesta pàgina, ja que Apple transmetrà la conferència a YouTube. Els usuaris d'Apple TV poden accedir a l'aplicació TV i navegar a la secció "Esdeveniment especial d'Apple" per reproduir l'esdeveniment en directe o tornar a veure els esdeveniments anteriors. A més, aquells que no tenen Apple TV o que prefereixen no utilitzar YouTube poden reproduir l'esdeveniment en directe a través de la secció d'Esdeveniments d'Apple al lloc web oficial d'Apple. Aquest canal de vídeo és compatible amb tots els navegadors principals, inclosos Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i Google Chrome.

Fonts:

- Títol de l'article: Apple anunciarà nous models d'iPhone durant la seva conferència "Wonderlust" dimarts

Font: TechCrunch

– Títol de l'article: Apple podria substituir l'acer inoxidable del vostre iPhone per Titani

Font: The Verge

- Títol de l'article: Apple està substituint el port Lightning en un futur iPhone per USB-C

Font: CNBC