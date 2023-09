Sèrie iPhone 15: preu, actualitzacions i rumors

Apple presentarà avui la seva línia d'iPhone 15 a l'esdeveniment "Wonderlust" i han sorgit nombroses filtracions i rumors sobre els preus dels models d'iPhone 15 Pro. Segons aquestes fonts, els models iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max experimentaran un augment significatiu dels preus en comparació amb els models de l'any passat. S'espera que l'iPhone 15 Pro Max tingui l'augment de preu més alt.

Els rumors suggereixen que els models iPhone 15 i iPhone 15 Plus de vainilla es llançaran al mateix preu que els seus predecessors, però alguns informes indiquen que hi pot haver un augment marginal del preu. D'altra banda, es rumorea que l'iPhone 15 Pro Max rebrà l'augment de preu més fort juntament amb l'actualització més gran, que inclou una lent de càmera d'estil periscopi i un xassís de titani.

La nova informació de Macrumors suggereix que no hi haurà augment de preu per als models d'iPhone 15 no professionals. S'espera que el model base de l'iPhone 15 comenci a 799 dòlars, el mateix preu que l'iPhone 14 l'any passat. A l'Índia, el preu del model base es va establir en 79,900 rupies, i és probable que es mantingui igual aquest any.

Es diu que els models d'iPhone 15 Pro inclouen millores de disseny, com ara bisells més prims i corbats, així com un nou marc de titani per substituir el xassís d'acer inoxidable. Hi ha rumors d'un botó "silenciat" redissenyat que podria servir com a botó d'acció similar a l'Apple Watch Ultra. Aquest canvi pot substituir el botó de commutació lateral vist a les generacions anteriors d'iPhones.

S'espera que l'iPhone 15 Pro vegi un augment de preu de 100 dòlars, a partir de 1099 dòlars als EUA. Això podria provocar una pujada de preus d'almenys 10,000 rupies a l'Índia. Es rumorea que l'iPhone 15 Pro Max superpremium té l'augment de preu més alt, amb un possible preu inicial de 1299 dòlars als EUA.

