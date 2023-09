Què esperar (i no esperar) de l'esdeveniment Wonderlust d'Apple

Avui és l'esperat esdeveniment d'Apple on el gegant tecnològic presentarà la seva propera generació d'iPhones. Tot i que hi ha hagut rumors sobre el llançament d'altres productes, s'espera que Apple es centrarà principalment en els seus nous iPhones. Es preveu que es mostrin quatre iPhones: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. A més, també poden aparèixer altres productes com Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 i AirPods Pro 2nd Generation amb un nou port USB tipus C.

Tanmateix, hi ha certs productes que probablement no es llançaran avui. Un d'ells és el rumorejat iPhone 15 Ultra, que s'esperava que tingués funcions premium que superin les variants Pro. Un altre producte que potser no es donarà a conèixer és l'Apple Watch X, que es va especular per celebrar el 10è aniversari de l'Apple Watch amb funcions com una pantalla MicroLED i un monitor de pressió arterial. Es creu que el Watch X encara està en desenvolupament i no estarà preparat per a aquest esdeveniment.

També hi ha hagut rumors de Mac amb motor M3, inclosos un iMac, MacBook Air i MacBook Pro, però no s'espera que aquests dispositius es llancin aquesta nit. En canvi, els informes suggereixen que Apple podria presentar-los a l'octubre mitjançant un comunicat de premsa en lloc d'un esdeveniment de llançament dedicat.

Pel que fa als iPads, es diu que es treballen els iPad Pros amb motor M3 i un nou iPad Air 6, però és poc probable que es mostrin a l'esdeveniment Wonderlust. Els rumors suggereixen que l'iPad Air 6 es podria llançar el mes que ve a través d'un comunicat de premsa.

Tot i que s'espera que els nous AirPods Pro 2a generació amb un port USB tipus C debutin, no hi haurà canvis significatius en comparació amb el model actual. Es preveu que altres variants d'AirPods, com els AirPods Pro 3, els AirPods Max 2 i els AirPods 2 amb USB Type-C, no s'anunciïn aquesta nit.

En conclusió, s'espera que l'esdeveniment Apple Wonderlust se centre principalment en la nova línia d'iPhone, amb alguns productes addicionals com l'Apple Watch Series 9 i els AirPods Pro 2nd Generation. És probable que altres productes rumoreats com l'iPhone 15 Ultra, l'Apple Watch X, els Mac amb motor M3, els nous iPads i els models addicionals d'AirPods no es presentaran en aquest esdeveniment.

