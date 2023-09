El proveïdor d'Apple Foxconn enviarà un iPhone 15 fabricat a l'Índia, ampliant la fabricació més enllà de la Xina

El proveïdor d'Apple, Foxconn, començarà a enviar l'iPhone 15 Made in India poques setmanes després que els telèfons intel·ligents surtin des de les fàbriques xineses. Aquesta mesura d'Apple forma part d'una iniciativa plurianual per diversificar la seva fabricació més enllà de la Xina i reduir les vulnerabilitats de la cadena de subministrament. El muntatge d'iPhones a l'Índia no només ajudarà a Apple a ampliar les seves capacitats de fabricació, sinó que també atenuarà les incerteses en el comerç causades per les tensions entre Washington i Pequín.

Les instal·lacions de Foxconn a Sriperumbudur, Tamil Nadu, jugaran un paper crucial per facilitar l'enviament de les últimes unitats d'iPhone. Tanmateix, la producció de l'iPhone 15 a l'Índia dependrà de la disponibilitat de components, procedents principalment d'importacions, així com de l'ampliació suau de les línies de producció a les instal·lacions de Foxconn, prop de Chennai.

A més de Foxconn, també s'espera que altres proveïdors d'Apple que operen a l'Índia, com ara Pegatron Corp. i una instal·lació de Wistron Corp. que aviat serà adquirida pel Tata Group, també comencin a muntar l'iPhone 15. Això reforçarà encara més la presència de fabricació d'Apple a l'Índia.

L'iPhone 15 es llançarà avui a l'esdeveniment Wonderlust, juntament amb altres anuncis, com ara la nova sèrie Apple Watch i Apple AirPods. S'espera que els models d'iPhone 15 i 15 Plus tinguin una part posterior de vidre i laterals d'alumini, mentre que les versions Pro de gamma alta tindran un canvi a un disseny de titani, cosa que els farà més duradors i lleugers.

En general, la decisió d'Apple de fabricar iPhones a l'Índia és un moviment estratègic per diversificar la seva cadena de subministrament i reduir la seva dependència de la Xina. En expandir la seva fabricació més enllà de la Xina, Apple pretén garantir un subministrament més resistent i segur dels seus productes crítics.

