Apple dóna suport al projecte de llei del Senat de Califòrnia que exigeix ​​informes de gasos d'efecte hivernacle

Apple ha aprovat públicament un projecte de llei del Senat de Califòrnia que obligaria a les grans empreses a informar anualment de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle. El projecte de llei, proposat pel senador Scott Wiener, té com a objectiu que les empreses siguin responsables de la seva contribució al canvi climàtic.

En una carta signada pel director d'Afers de Govern Estatal i Local d'Apple, D. Michael Foulkes, la companyia va expressar la importància de mesurar i informar per entendre el seu impacte ambiental. Apple s'uneix a altres empreses importants, com Adobe, Ikea i Microsoft, per donar suport a la factura.

Si s'aprova, el projecte de llei requeriria que les empreses públiques i privades amb ingressos anuals superiors als 1 milions de dòlars i que operen a Califòrnia revelin dades verificades sobre les seves emissions d'escalfament del planeta. Aquest moviment suposa un pas important cap a la transparència i l'acció climàtica, posant de manifest la necessitat que les empreses es responsabilitzin de la seva petjada mediambiental.

A més, hi ha un projecte de llei separat en discussió que requeriria que les empreses que operen a Califòrnia amb uns ingressos de 500 milions de dòlars informin sobre els riscos financers relacionats amb el clima. Això inclouria informació sobre si han pressupostat per augmentar els costos de compliment i d'assegurança a causa dels impactes climàtics.

Apple elogia específicament la inclusió del projecte de llei de les emissions d'abast 3, que inclouen emissions indirectes relacionades amb les cadenes de subministrament de les empreses i els usuaris finals. També suggereixen donar temps suficient per a la recollida de dades, el control de qualitat i la revisió per part de tercers de les emissions d'abast 1 i 2, que es relacionen amb les emissions de les operacions i l'ús d'energia.

L'aprovació d'Apple a aquesta legislació reflecteix el reconeixement creixent entre les grans corporacions que la transparència i els informes són essencials per abordar el canvi climàtic. En revelar públicament les seves emissions, les empreses poden prendre mesures tangibles per reduir el seu impacte ambiental i contribuir als esforços globals de sostenibilitat.

