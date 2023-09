Abraça la tardor als Apple Days i Market To Go a la vall de Lehigh

Prepareu-vos per donar la benvinguda a la temporada de tardor a la vall de Lehigh al proper festival Apple Days organitzat per Historic Bethlehem Museums & Sites. Aquest festival de tardor tindrà lloc a l'escènica Burnside Plantation dissabte i diumenge de 10 a 5 h.

Apple Days ofereix una varietat d'activitats i atraccions per a visitants de totes les edats. Des de menjar i postres deliciosos fins a música en directe i demostracions històriques, n'hi ha per a tothom. Els assistents també poden gaudir de passejades amb poni i de diverses activitats infantils.

Aquest any, Apple Days introdueix algunes novetats interessants al festival. Per primera vegada, dissabte acolliran un Torneig de Cornhole. Els participants poden formar un equip de dues persones i competir per tenir l'oportunitat de guanyar. A més, els amants dels animals poden reunir-se i veure com els adorables porcs creen obres d'art acolorides. Els quadres de "Pigcasso", disponibles per a la compra, són records únics.

Els visitants també poden participar en la celebració del 275è aniversari de Burnside. Ajuda a preparar-se per a una festa d'aniversari de temàtica colonial participant en tasques com rentar roba, cuinar llaminadures d'aniversari i parar la taula.

A més de les activitats del festival, els museus i llocs històrics de Betlem ofereixen l'oportunitat als artistes joves de participar en un concurs de disseny de logotip dels dies d'Apple. El disseny guanyador creat per un estudiant de 3r a 6è es mostrarà a totes les promocions de màrqueting dels Apple Days 2024.

Es poden comprar entrades per als Apple Days, amb descomptes per reservar. L'entrada general costa 10 dòlars abans del dissabte i 12 dòlars el dia de l'esdeveniment. Els nens (4-17) poden entrar per 5 $. També hi ha packs familiars, amb paquets d'un sol dia amb un preu de 25 dòlars (per a dos adults i dos nens) i paquets de dos dies a 30 dòlars (vàlids per dissabte i diumenge). Per a aquells interessats a tastar cerveses locals, es poden comprar els abonaments de Apple Brewery Tent per 25 USD abans del dissabte i 27 USD el dia de l'esdeveniment.

Si teniu ganes de postres, podeu reservar-les i recollir-les divendres a Market to Go. Tanmateix, si recolliu les postres reservades dissabte o diumenge, cal l'entrada al festival.

L'aparcament al recinte del festival és limitat, per la qual cosa és recomanable aparcar al Moravian University Lot, al costat est de Monocacy Creek i fer el petit passeig fins al festival. El servei de trasllat està disponible des de la Nitschmann Middle School fins a Burnside Plantation per a aquells que prefereixen no conduir.

En assistir als Apple Days, no només us passareu una bona estona, sinó que també donareu suport als museus i llocs històrics de Betlem en la seva missió de preservar 20 llocs històrics de Betlem. A més, contribuireu a l'economia local donant suport a Lehigh Valley i empreses regionals.

Per obtenir entrades i més informació, visiteu historicbethlehem.org.

Fonts:

Museus i llocs històrics de Betlem.