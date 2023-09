La nova línia d'iPhone 15 presentada per Apple amb retallades de preus per als usuaris irlandesos

Apple ha presentat oficialment la seva darrera línia d'iPhone i rellotges intel·ligents, amb l'anunci de la gamma iPhone 15 i l'Apple Watch Series 9. Si bé el gegant tecnològic ha augmentat els preus dels seus iPhones als EUA, els usuaris irlandesos rebran un descompte. L'iPhone 15 Pro comença a 1,239 €, una reducció de preu de 100 € respecte al model de l'any passat. L'iPhone 15 començarà a 979 €, enfront dels 1,029 € de fa un any. L'iPhone 15 Plus també s'ha reduït el seu preu a 1,129 € des dels 1,179 €.

Apple pretén millorar l'experiència general de l'usuari amb els seus nous dispositius, malgrat els reptes que suposa l'actual crisi del cost de la vida. Els nous iPhones prometen una millor qualitat de trucada, fotografia i l'adopció d'un port de càrrega USB estàndard. Els models d'iPhone 15 Pro comptaran amb un botó d'acció personalitzable, mentre que l'iPhone 15 Pro tindrà un disseny de titani més durador i un sistema de càmera més potent.

La gamma iPhone 15 estarà equipada amb el xip A16, mentre que els models Pro tindran el xip A17 actualitzat. L'iPhone 15 també ha adoptat la connexió USB C per a la càrrega i la transferència de dades, d'acord amb el termini de la UE per estandarditzar la càrrega per al 2024. A més, Apple ha ampliat les capacitats de satèl·lit d'emergència de l'iPhone, afegint assistència en carretera per satèl·lit.

Apple també ha presentat l'Apple Watch Series 9, que inclou una funció de control de gestos, processament de sol·licituds de Siri al mateix rellotge i una integració millorada amb l'HomePod. L'empresa continua prioritzant la sostenibilitat, amb esforços per eliminar el plàstic dels envasos, utilitzar materials 100% reciclats i confiar en fonts d'energia netes i renovables.

Fonts:

– Paolo Pascatore, analista de prospectiva del PP

– Anunci oficial d'Apple

Definicions:

– USB C: una connexió de bus sèrie universal que s'utilitza habitualment per carregar i transferir dades en dispositius electrònics.

– Xips A16 i A17: es refereix als processadors utilitzats en dispositius Apple, sent A17 la versió més nova i potent.

– Capacitats de satèl·lit d'emergència: la capacitat d'un dispositiu per connectar-se a una xarxa de satèl·lit per a la comunicació i l'assistència en situacions d'emergència.