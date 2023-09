Els xips d'Apple es fabriquen als EUA, però l'embalatge encara es fa a Taiwan

Segons The Information, els xips d'Apple, fabricats per Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), es fabricaran a la nova fàbrica de Phoenix, Arizona, segons va anunciar el CEO d'Apple, Tim Cook. No obstant això, aquests xips s'hauran de tornar a Taiwan per al seu muntatge perquè la fàbrica d'Arizona no té les instal·lacions necessàries per envasar les xips més avançades.

L'embalatge és l'etapa final de la fabricació de xips, on els components s'acoblen dins d'una carcassa per millorar la velocitat i l'eficiència energètica. Tot i que els xips per a iPad i Mac es poden empaquetar fora de Taiwan, els xips de l'iPhone s'han de muntar al país. Aquest mètode d'embalatge és utilitzat per Apple des del 2016.

A part d'Apple, TSMC també té altres clients com NVIDIA, AMD i Tesla, els models de xips dels quals, inclòs l'H100 de NVIDIA, també s'hauran de tornar a Taiwan per a l'embalatge. S'informa que Google també utilitza l'embalatge avançat utilitzat a l'iPhone per als seus futurs telèfons Pixel.

El govern dels EUA, a través de la Llei CHIPS, ha reservat fons substancials per incentivar la fabricació de xips als EUA i reduir la dependència dels proveïdors estrangers. Aquesta mesura té com a objectiu impulsar la indústria nord-americana de semiconductors enmig de les tensions amb la Xina per Taiwan.

Tot i que el govern ha establert un programa nacional de fabricació d'envasos avançats per portar els envasos de xips als EUA, està rebent molt menys finançament en comparació amb la fabricació de xips. L'Institut de Circuits Impresos va afirmar que això indica una manca de priorització dels envasos. TSMC no té previst construir instal·lacions d'envasament als EUA a causa dels alts costos que comporta i probablement oferirà cap mètode d'envasament futur a Taiwan.

