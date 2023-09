En aquest article, explorarem les millors aplicacions d'iPhone gratuïtes i de pagament als EUA. Aquestes aplicacions ofereixen una varietat de funcions i s'adapten a diferents interessos i necessitats.

Entre les millors aplicacions gratuïtes per a iPhone als EUA, una aplicació notable és Temu: Shop Like a Billionaire. Temu permet als usuaris comprar articles de luxe i experimentar l'estil de vida d'un multimilionari. Una altra aplicació popular és YouTube TV, que ofereix una àmplia gamma de contingut en streaming perquè els usuaris gaudeixin. TikTok, conegut pels seus vídeos curts virals, també forma part de la llista.

D'altra banda, les aplicacions d'iPhone més pagades als EUA inclouen Minecraft, un joc molt popular que permet als jugadors crear els seus propis mons. Geometry Dash és una altra aplicació de pagament que combina música i un joc basat en habilitats. El conegut joc de taula, MONOPOLY, també té una versió digital disponible per als usuaris d'iPhone.

Altres aplicacions de pagament que formen la llista inclouen Heads Up!, un divertit joc de festa, i Plague Inc., un joc de simulació estratègica on els jugadors creen i desenvolupen un patogen per infectar i eliminar la humanitat.

Aquestes aplicacions ofereixen una varietat d'opcions d'entreteniment, des de jocs fins a experiències d'estil de vida. Tant si busqueu una experiència de compra de luxe com si voleu jugar a un joc captivador, hi ha opcions disponibles a l'App Store.

